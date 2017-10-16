(Görüntülü Haber) Erzurum'da moda ve müzik rüzgarı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum, Forum Fashion Week kapsamında modanın son trendlerini Ece Begüm Yücetan eşliğinde podyuma çıkardı. 20 markanın yeni sezon parçalarının sergilendiği defile sonrası Cem Belevi de mini konser verdi. Forum Erzurum, moda haftasında renkli etkinliklere imza attı. Forum Erzurum\'da düzenlenen defilede Survivor ünlüsü manken Ece Begüm Yücetan podyuma çıkarken, 20 farklı markanın yeni sezon ürünleri sergilendi. Ziyaretçilerin 2017- 18 sezonunun moda trendlerini takip ettiği defile ardından, sevilen sanatçı Cem Belevi hayranları ile bir araya geldi. Erzurumlular, \'Aç Kollarını\', \'Sevemez Kimse Seni\' ve \'Alışamıyorum\' gibi şarkılarına eşlik ettiği Cem Belevi\'nin mini konseriyle moda ve müzik dolu bir gün geçirdi.