(Görüntülü Haber) Erzurum'da atlı kızak yarışı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da düzenlenen, 8 ilden 39 kulübün katıldığı geleneksel atlı kızak yarışlarında, kızakçılar, kıyasıya bir mücadele verdi. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu\'nun merkez Yakutiye ilçesindeki atlıcirit sahasında düzenlenlediği yarışlara Yalova, Erzincan, Bursa, Ankara, Kars, Kütahya, Kastamanu ve Erzurum\'dan 39 kulüp katıldı. Yaklışık 20 santimlik kar üzerinde yapılan yarışları, hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düşmesine karşın çok sayıda kişi izledi. Seyirciler, destekledikleri sporcuları motive etmeye çalıştı. Hem soğuğa, hem de zamana karşı yarışan sporcular, atlarını dört nala sürdü. Bazı sporcular tehlike atlatırken, bazıları da atlarını kontrol altında tutamayınca parkuru bile tamamlayamadı. Yarışlarda 150 metrelik parkuru 19.38 saniyede tamamlayan Şah Dadaşlar Kulübü\'nden Ahmet Yılmaz birinci olurken, Erzincan\'in Tercan ilçesindeki Mamahatun kulübünden Ümit Dostabakan 20.66 saniyelik derecesiyle ikinciliği, Erzurum\'un Yukarı Yenice Kulübü\'nden Mikal Çağatay da 21.20 saniye ile üçüncülüğü elde etti. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, sezon açılışını Erzurum\'daki yarışmalarla açtıklarını bildirdi. Cumartesi günü Palandöken\'de düzenlenen geleneksel kızak yarışmasına 10 ilden 209 sporcunun, pazar günü crit sahasında yapılan atlı kızak yarıymasına ise 8 ilden 39 kulübün katıldıgını söyledi. Genç, atlı kızakta Türkiye Şampiyonası\'nın Kahramanmaraş\'ın Ahir Dağı\'nda yapılacağını açıkladı.