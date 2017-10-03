(Görüntülü Haber) Erzurum Devlet Tiyatroları seyirci rekoru kırıyor

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da 12 Mart 1977 yılında kapılarını Hayati Çobanoğlu\'nun \'Koca Sinan\' oyunuyla açan Devlet Tiyatroları, hizmete 20 yıldan bu yana oynadığı tüm oyunları kapalı gişe oynuyor. Devlet Tiyatroları Müdürü Sezai Yılmaz, bunun gurur verici olduğunu söyleyerek, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan izleyicilere teşekkür etti. Merkez Yakutiye İlçesi\'nin Mumcu Caddesi\'ndeki binalarında 1 Nisan 2016 yılında çıkan yangında zarar görmesi nedeniyle izleyicisinden bir süre uzak kalan Erzurum Devlet Tiyatroları, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oyunlarını sahnelemeleri için tahsis edilen merkez Palandöken İlçesi\'ndeki Erzurum Nihat Kitapçı Göğüs Hastalıkları Hastanesi Salonu\'nda, izleyicileri ile bir araya geldi. Erzurum Devlet Tiyatrosu, kuruluşunun 20\'nci yılında \'Sersem Kocanın Kurnaz Karısı\' oyunu ile yeni sezona perdelerini açıyor. Haldun Taner\'in yazdığı, dekoru Suzan Tunca, ışık tasarımı Rahmin Özan\'a ve kostümleri Fatma Sarıkurt\'a ait, \'Sersem Kocanın Kurnaz Karısı\'nı, Saydam Yeniay yönetiyor. Bugüne kadar 24 çocuk olmak üzere toplam 85 oyun ile seyirci rekoru kıran Erzurum Devlet Tiyatrosu\'nun 20\'nci yılını kutlarken yeni bir oyunla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 5 Ekim Perşembe günü \'Sersem Kocanın Kurnaz Karısı\' adlı oyunu ile perdelerini yeniden açan Devlet Tiyatroları ilk 4 oyunun biletlerinin günler öncesinden tükendiğini bildirildi. Devlet Tiyatroları Müdürü Sezai Yılmaz\'ın yanı sıra Cengiz Toraman, Atilla Karagöz ve Emrah Keskin\'in de rol aldığı tek perdelik komedi oyununda, Tanzimat Dönemi Türk Tiyatrosu\'nun kimlik sorunu anlatılıyor. Kurulduğu günden itibaren her Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü izleyicilerle birlikte olduklarını belirten Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, şunları söyledi: \"20 yıl boyunca yüz binlerce seyirciye ulaştık. Sadece Erzurum\'da değil, ülkenin 4 tarafı ve yurt dışında Erzurum Devlet Tiyatrosu\'nu en iyi biçimde temsil etmeye çalıştık. Seyircimiz bugüne geldiğimizde görüyoruz ki hala bizi özlemle umutla bekliyor. Sahnelenecek ilk 4 oyunun biletlerinin bitmiş olması bunun bir göstergesi. Erzurum Devlet Tiyatrosu, kapalı gişe oynamaya alıştı. Türkiye genelinde Devlet Tiyatroları arasında çok iyi bir yerdeyiz. Perşembe, Cuma 19.30\'da, Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30\'da Erzurum Nihat Kitapçı Göğüs Hastalıkları Hastanesi Salonu\'nda \'Sersem Kocanın Kurnaz Karısı\' ile \'Merhaba\' diyeceğiz ve nice 20\'nci yıllar diliyorum.\"