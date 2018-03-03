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(Görüntülü Haber) Erzurum-Bir asırdır dinmeyen acı

Haber Turgay İPEK - Kamera Zafer KUMRU ERZURUMAşkale,(DHA)Bir asırdır dinmeyen acı ERZURUM'un Aşkale İlçesi'nin Rus işgalinden kurtuluşunun 100?ncü yıldönümü törenlerinde, Ermenilerin yaptığı katliamın canlandırıldı

03 Mart 2018 16:31

Haber Turgay İPEK - Kamera Zafer KUMRU ERZURUMAşkale,(DHA)Bir asırdır dinmeyen acı ERZURUM\'un Aşkale İlçesi\'nin Rus işgalinden kurtuluşunun 100?ncü yıldönümü törenlerinde, Ermenilerin yaptığı katliamın canlandırıldı. Atılan silah sesleri, töreni izleyen çocukları korkuttu. Hükümet Konağı önündeki İstanbul Caddesi\'nde düzenlenen törene Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat, Cumhuriyet Başsavcısı, Ali Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Semih Karakaş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, daire müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Kurtuluş törenleri, 100 yıl önce Ermeni zulmünden kaçarak göç eden Türklerin geçişi ile başladı. Göçün ardından, tören alanının ortasına koydukları masada şişelere doldurulmuş meyve sularını tavuk yiyerek şarap niyetine içen temsili Ermeniler, komutanın çağrısı üzerine Türklere yönelik katliam eylemlerine girişti. Temsili olarak camiyi yakan çeteler, imam rolünü üstlenen ilçe halkından Murat Billur ezan okurken yakaladı. İmam, Ermeniler tarafından meydanda temsili olarak linç edildikten sonra camiye sokuldu, ibadet yeri yine temsili olarak yakıldı. Daha sonra bir aileye yönelik saldırı düzenleyen Ermeniler, hamur açan kadın ile kayınpederini silahla öldürdü. TÜRK MİLİS KUVVETLERİ GELDİ Tören, Türk milis kuvvetlerini canlandıran gençlerin, ilçeye gelerek Ermeni çetecilerini tabanca ve tüfeklerle ateş açıp öldürmesiyle son buldu. Milis Kuvvetlerinden İbrahim Karabıyık, kendini rolüne fazla kaptırıp Ermeni komutanı rolündeki Hakan Pehlikan?a attığı Osmanlı tokatı ile ayaklarını adeta yerden kesti. Katliam bahanesi sırasında silah sesleri, töreni izleyen çocukları ve büyükleri korkuttu.Kurtuluşun canlandırılması ardından İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi.Törenler Büyükşehir Belediyesi\'nin mehteran bölüğünün gösterisi, düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi ve folklor gösterileri ve bayrak yürüyüşü ile sona erdi.

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