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(Görüntülü Haber) Erzincanlı gençler doğaya yiyecek bıraktı

Coşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA) ERZİNCAN'da restaurant ve fırınlardan artık yemek ve ekmek toplayan Erzincan Gençlik Merkezi üyeleri, kış şartları dolayısıyla aç kalan yaban hayvanları için dağlara yiyecek bıraktılar

02 Şubat 2018 15:15

Coşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA) ERZİNCAN\'da restaurant ve fırınlardan artık yemek ve ekmek toplayan Erzincan Gençlik Merkezi üyeleri, kış şartları dolayısıyla aç kalan yaban hayvanları için dağlara yiyecek bıraktılar. Erzincan\'da kış şartlarının etkilediği yaban hayatına destek olmak isteyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Liderleri ve gönüllü gençler örnek bir projeye daha imza attı. Şehir merkezinde lokanta, fırın gibi işletmeleri gezerek artan yemek ve ekmekleri toplayan gençler Ergan Dağı eteklerinde kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanların imdadına yetişti. Erzincan Gençlik Merkezi gönüllü üyesi Adem Sağlam, ?Kış şartlarında en çok etkilenen canlılardan biri de yabani hayvanlardır. Bizde bu durumu düşünüp Erzincan Gençlik Merkezi olarak Ergan Dağı eteklerine gelip yiyecek bulamayan doğa hayvanları için yiyecek bıraktık. İlimizde yüksek kesimlerde ağır geçen kış şartlarından dolayı hayvanlar beslenmekte güçlük yaşıyor. Bu yaptığımız çalışma umarız ki tüm insanlara örnek olur ve aynı dünyayı paylaştığımız hayvanları daha çok düşünürüz diye konuştu. Gönüllü üyelerden Burcu Emlik Karslı ise; Bu çalışmayı yaparken de ilimizin lokanta ve fırınlarını gezerek artan yiyecekleri topladık. Burada gönüllü gençler olarak dağ eteklerinin yabani hayvan yaşamının hüküm sürdüğü bölgelerine getirdiğimiz yiyecekleri bırakarak hayvanlarımızın aç kalmalarını bir nebze de olsa engel olmaya çalıştık. Dileriz yaptığımız bu çalışma herkese örnek olur ve bize destek olan herkese teşekkür ederiz dedi. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu yaptığı açıklamada yaban hayvanlarının soğuk havalarda aç kalmamaları için düzenledikleri organizasyona katkıda bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

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