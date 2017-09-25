(Görüntülü Haber) Erzincan'daki FETÖ davasında 17'si tutuklu 44 sanık yargılanıyor

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN’da, FETÖ/PDY\'nin darbe girişimine katıldıkları ve terör örgütüyle ilişkili oldukları öne sürülen hepsi asker olan 17\'si tutuklu 44 sanığın yargılanmasına başlandı. Erzincan Adliyesi\'ndeki mahkeme salonunun yetersiz oluşu nedeniyle Erzincan Polis Meslek Yüksekokuluna ait spor salonunda oluşturulan 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlayan FETÖ/PDY davası nedeniyle içerde ve çevrede sıkı güvenlik önlemleri alındı. 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesinin baktığı davada tümü görevden uzaklaştırılan eski 59\'uncu Topçu Tugay Komutanı Yüksel Gönültaş ile eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Uğur Ergüven\'in aralarında bulunduğu yine eski askeri personel Ünal Korkem, Gürkan Serteser, Murat Uz, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Muhammet Uğur, Mustafa Hanay, Mehmet Kök, İsmail Hakkı Kartal, Talha Güven, Ahmet Miraç Ok, Halil Fevzi Çetin, Hasan Coşkun ile tutuksuz 27 sanık, avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 183 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY\'nin cebir, şiddet ve hukuk dışı yöntemleri kullanarak devlet otoritesini baskı altına almayı, zaafa uğratmayı, yönlendirmeyi, alternatif otorite olarak ortaya çıkmayı ve devlet otoritesini ele geçirmeyi hedefleyen \'silahlı terör örgütü\' olduğuna dikkat çekildi. \'Anayasa\'yı ihlal\', \'TBMM\'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, terör örgütü üyesi olmaktan da 15 yıla kadar hapis cezası istenen eski 59\'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Gönültaş\'ın darbe girişimi öncesi emir astsubayı ile birlikte, kendisine tahsis edilen beyaz renkli sivil araçla keşif yaptığı belirtildi. Valilik, adliye, Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri ile kritik öneme sahip noktalarda keşif yaptığı mobese kayıtlarıyla tespit edilen Gönültaş\'ın, darbe girişimi gecesi çok sayıda rütbeli personelin izinlerini iptal ederek komutanlığa çağırdığına işaret edildi. Örgütün sözde \'Erzincan Sıkıyönetim Komutanı\' olan ve üst düzey eski komutanlarla birlikte yargılanan eski 3\'üncü Ordu Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile irtibatlı olan Gönültaş\'ın, makam odasına çağırdığı dönemin tabur komutanları eski subaylar Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Uğur Ergüven\'in Ekrem Çağlar\'a bağlı hareket edeceklerini söylediği iddianamede yer verildi. Ayrıca Gönültaş\'ın, 300 civarındaki askeri, silahlı ve teçhizatlı olarak kompozit başlık giydirilmiş şekilde tugay içtima alanında toplayarak uzun süre hazır beklettiği, 15 Temmuz günü kendisini korumaları için rütbeli personel ile er ve erbaştan oluşan 10 kişilik tim oluşturduğuna iddianamede işaret edildi.