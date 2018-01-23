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(Görüntülü Haber) Erzincan'da yangın paniği

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da hırdavatçılar çarşısında çıkan yangın paniğe neden oldu

23 Ocak 2018 20:24

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da hırdavatçılar çarşısında çıkan yangın paniğe neden oldu. 18 işyerinin bulunduğu sitede etkili olan yangında, iş yeri sahipleri malzemelerini kurtarmaya çalıştı. Yangın, Karaağaç Mahallesi 761\'İnci Sokak\'taki Hırdavatçılar Sitesi\'nde öğle saatlerinde meydana geldi. 18 işyerinin bulunduğu sitenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın, tüm sitenin çatısını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, içerisinde çadır ve branda imalatı yapan işletmelerin bulunduğu sitedeki yangına kısa sürede müdahale edildi. İtfaiye ekipleri çatıda yangınla mücadele ederken, dükkan sahipleri içerideki malzemelerini kurtarmaya çalıştı. 7 itfaiye aracı ve 25 kişilik ekiple yapılan 1 saatlik çalışma ardından yangın kontrol altına alınırken, işyerlerinin çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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