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(Görüntülü Haber) Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 32 köy yolu kapandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı

20 Ocak 2018 17:49

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Erzincan\'ın yüksek kesimlerinde 2 günden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi köylere ulaşımı olumsuz etkiledi. Refahiye\'de 14, Tercan\'da 10, Çayırlı’da 3, Üzümlü\'de 3, İliç ve Kemaliye’de 2 olmak üzere toplam 32 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi\'ne bağlı 25 karla mücadele ekibi, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 8 greyder, 2 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı altındaki Üzümlü ilçesine bağlı Büyükköy\'e ulaşan karla mücadele ekiplerini köylüler sevinçle karşıladı. Yılın ilk karının yağdığı yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki köyde kapanan yollar greyder yardımı ile açıldı. Köylüler özel idare ekiplerine teşekkür ederek, bu yıl kar yağışın az olması nedeniyle kuraklık görünmesinden korktuklarını söyledi.

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