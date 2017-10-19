(Görüntülü Haber) Eroini oyuncak bebeğe ve şeker kutusuna saklamış

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, oyuncak bebek ve şeker kutusu içine gizlenmiş 5\'er gramlık 102 paket eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Veli K. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine Muratpaşa İlçesi Gebizli Mahallesi\'nde tek katlı müstakil eve dün operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, evde arama yapan narkotim ekipleri, oyuncak bebek ve şeker kutusuna gizlenmiş, satışa hazır 5\'er gramlık paketler halinde 102 paket (510 gram) eroin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, Veli K.\'yı gözaltına aldı. Şüphelinin yakalanma korkusuyla müşterilerine uyuşturucu maddeyi evde kullandırttığı tespit edildi. Veli K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.