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(Görüntülü Haber) Ermenek'teki patpat kazasında anne öldü, 2 oğlu yaralandı

İlhami ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde 'patpat' denilen ve taşımada kullanılan tarım aracının devrilmesi sonucu 43 yaşındaki Serfinaz Karaköse öldü, 2 oğlu yaralandı

21 Ekim 2017 23:02

İlhami ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde \'patpat\' denilen ve taşımada kullanılan tarım aracının devrilmesi sonucu 43 yaşındaki Serfinaz Karaköse öldü, 2 oğlu yaralandı.

Kaza, saat 15.35 sıralarında Ermenek İlçesi Tepebaşı Köyü yakınlarındaki Müslüm Gündüz virajında meydana geldi. 55 yaşındaki Mustafa Karaköse yönetimindeki \'patpat\' seyir halindeyken iddiaya göre, direksiyon milinin kırılması sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki toprak yığınına çarparak durabilen araçtaki sürücünün eşi Serfinaz Karaköse çarpışmanın etkisi ile araçtan yol kenarına düştü. Serfinaz Karaköse olay yerinde öldüi, çocukları 16 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Ufuk Karaköse kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Jandarma soruşturma başlattı.

 

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