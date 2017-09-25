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(Görüntülü Haber) Ermenek'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN (DHA) KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

25 Eylül 2017 14:06

Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN (DHA) KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Ermenek- Güneyyurt karayolunun 2\'nci kilometresinde meydana geldi. Rüstem Sağlam yönetimindeki 80 ET 643 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen Murat Koruk\'un kullandığı 70 E 2620 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Murat Koruk ve Rüstem Sağlam yaralandı, Sağlam\'ın yanındaki arkadaşı 16 yaşındaki Ömer Sarıpınar yaşamını yitirdi. Ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan yaralılardan Rüstem Sağlam\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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