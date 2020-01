(Görüntülü Haber) Erman Kunter: "Galatasaray bir oyuncuyla ilgilendiği zaman fiyatlar otomatikman yükseliyor"

ATA SELÇUK - SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA)\"Transfer için şu an çok erken\" \"3-4 hafta içerisinde takım kimyasını oturtmamız gerekiyor\" \"Euro Cup\'ta sert bir gruba düştük\" \"Yeni kurulmuş takımlarda, taraftarın rolü diğer takımlardan daha önemli\" Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, Galatasaray Odeabank Basketbol takımının medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ufak tefek sıkıntıların olduğunu bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Erman Kunter \"Bir hazırlık dönemi geçirdik ama çeşitli talihsizlikler, ufak tefek sakatlıklar oldu. Cumartesi günü artık lig başlıyor. Orada her şeyi göreceğiz. Galatasaray olarak hedefler tabii ki yüksek. Herkes biliyor, biz de bunu bilincindeyiz. Problemsiz, olaysız, sporun için de iyi bir lig diliyorum\" dedi. Tahincioğlu Basketbol Lig\'inde ilk hafta karşılaşacakları Gaziantep Basketbol ile ilgili açıklamalarda bulunan Kunter, \"Gaziantep biraz farklı bir basketbol oynuyor. Çalıştığımız basketbolun biraz daha dışındalar. Daha çok dış şut ağırlıklı, birebiri çok güçlü, hızlı gelen oyuncular. Bizi de zaten yendiler. Kolay bir maç olmayacağı zaten meydanda. Ona göre biz de hazırlanıyoruz. Arada biz bir hazırlık maçı daha yaptık. Takımın eksiklerini görmek açısından. İlk maçı kazanmak her zaman önemlidir, hele bizim gibi yeni kurulmuş takımlar için. Galibiyet en iyi ilaçtır. Her kazandığınız maçtan sonra takım biraz daha kendini bulur ve kenetlenir birbirine\" diye konuştu. \"GALATASARAY BİR OYUNCUYLA İLGİLENDİĞİ ZAMAN FİYATLAR OTOMATİKMAN YÜKSELİYOR\" Galatasaray\'ın bir oyuncuya teklif yaptığında fiyatın hemen artmasından yakınan Erman Kunter , \"Artık herkes alışmış tabii. Galatasaray bir oyuncuyla ilgilendiği zaman fiyatlar otomatikman yükseliyor. Çok büyük bir düşme var işin aslına baktığınız zaman yüzde 60\'lar civarında. Bu tabii etkiledi. Galatasaray taraftarını çok memnun edecek ya da etkileyecek. çok önemli isimler alamadık. Kolay değil hem rakamlar çok yüksek hem de bizim bütçemiz onlara ulaşmaya imkan vermedi. Ama bir takım ruhu içerisinde, bir takım oluşturmaya çalıştık. Eksiklerimiz var. Bazı oyuncular ellerinde olmayan sebeplerden dolayı geç katıldı. Bir arada antrenman yapamadık ama dediğim gibi belki çok flaş bir ismimiz yok ama takım olarak her geçen gün biraz daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum\" açıklamasında bulundu. \"TRANSFER İÇİN ŞU AN ÇOK ERKEN\" Kadroyu görmeden transfer konusunun erken olacağını belirten Kunter, \"Transfer için şu an çok erken. Bunu görmek lazım öncelikle. Bizim şansızlığımız tam tabloyu da görmemiz biraz zor oldu bizim için. Hiçbir zaman tam takım olamadık. Aşağı yukarı 3-4 gündür tam takım olarak antrenman yapabiliyoruz. Tam takım olabilseydik o zaman eksiklerimizi görebilecektik. Hangi noktaya, nokta atışı tabi öyle bütün oyuncuları değiştirmek gibi değil de, bir nokta atışı ya da bir oyuncu ilave etmek gibi. Bunu anca ilerleyen günlerde göreceğiz\" diye konuştu. \"3-4 HAFTA İÇERİSİNDE TAKIM KİMYASINI OTURTMAMIZ GEREKİYOR\" Takım kimyasını en kısa sürede oturtmaları gerektiğini söyleyen Kunter, \"Galatasaray gibi beklentilerin olduğu kulüplerde bu süreler kısa sürelerdir. Buna 2 ay falan demek komik olur. En kısa sürede 3-4 hafta içerisinde hemen takımın kimyasını oturtmamız gerekiyor. Hazırlık maçlarında bunu gördük ama tabii en önemli gösterge ilk maç. Bu tip şeylerde en önemli olan maçları kazandıkça takım kimyası daha iyi oturur. Bize de moral verir. Oyunculara da daha fazla çalışma şevki verir. 48 saat kaldı artık göreceğiz\" şeklinde konuştu. \"EURO CUP\'TA SERT BİR GRUBA DÜŞTÜK\" Daha önce şampiyonluk yaşadıkları için Euro Cup\'un kendileri için önemli olduğunu aktaran Erman Kunter, \"Euro Cup çok önemli tabii. 2015\'in Euro Cup şampiyonu bizim takım. Grup olarak biraz sert bir gruba düştük. Bu sene Bayern Münih çok büyük bir hamle yaptı. İlk 2 maçını çok farklı kazandı. Reggio Emilia\'yı ben tanıyorum zor bir salon. Buducnost var. Hapoel Bank Yahav Jerusalem geçen senenin İsrail Ligi şampiyonu. Onlarda büyük bir bütçe artırımına gittiler. Kolay olmayacaktır. Bizim uzun vadeli bir plan yapma şansımız yok. Daha çok maç maç göreceğiz. Önce bir Gaziantep maçını oynayalım, arkasından Bayern Münih diye gideceğiz. Şansızlığımız bizim zor bir fikstür. Arka arkaya 3-4 tane deplasmanımız var. Hem Avrupa Kupası\'nda hem de ligde. Bayern maçının ardından Darüşafaka, arada Avrupa ve sonrasında Pınar Karşıyaka deplasmanı var. Zor bir fikstür. Her maçı kazanmaya çıkacağız. Kazandıkça da takım kimyamızın oturacağını düşünüyorum\" dedi. \"YENİ KURULMUŞ TAKIMLARDA, TARAFTARIN ROLÜ DİĞER TAKIMLARDAN DAHA ÖNEMLİ\" Yeni kurulmuş takımlarda taraftar desteğinin daha önemli olduğunu söyleyen Kunter, \"Bizim gibi yeni kurulmuş takımlar, birbirlerine alışmaya çalışan oyuncularda, taraftarın 6\'ncı adamın rolü diğer takımlardan daha önemli. Onların bize birazda tolerans gösterip, bizi destekledikleri zaman çok iyi şeylerin olacağına inanıyoruz\" açıklamasında bulundu.