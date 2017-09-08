T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Erkek yurdunda cinsel istismar iddiası, müdür gözaltında

BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde, özel bir yurtta 2 erkek öğrenciye cinsel içerikli video izletip cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen müdür İ

08 Eylül 2017 00:03

BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi\'nde, özel bir yurtta 2 erkek öğrenciye cinsel içerikli video izletip cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen müdür İ.T. gözaltına alındı. Olay, geçen Salı akşamı ilçedeki Özel Hayrünnisa Gölbaşı Erkek Yurdu\'nda meydana geldi. İddiaya göre yurt müdürü İ.T., erkek öğrencilere cinsel içerikli video izletip istismarda bulundu. 10 yaşlarındaki 2 erkek öğrencinin durumu anlattığı ailelerin şikayeti üzerine yurt müdürü İ.T. gözaltına alındı. Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi: \"Besni ilçemizde bulunan özel bir Öğrenci Yurdu\'nda vuku bulduğu iddia edilen olayla ilgili olarak Besni Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu olan özel öğrenci yurdunun müdürü gözaltına alınmıştır. Ayrıca idari soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BESNİ Adıyaman DHAADIYAMAN BesniOlaySalıHayrünnisa Gölbaşı Erkek YurduAdıyaman ValiliğiYurduBesni Cumhuriyet BaşsavcılığıAyrıcaKamuoyuna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24