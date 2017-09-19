(Görüntülü Haber) Erkek turistlerin dansözle imtihanı

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ndeki eğlence gecesinde gösteri yapan dansözün, elbiselerinin üstünü çıkardığı erkek turistlerden oryantal dans figürlerini taklit etmelerini istemesi, renkli görüntüler oluşturdu. Turistlerin çabaları, kendilerini izleyen eşleri tarafından kahkahalarla izlendi.



Ovacık Mahallesi Hisarönü Mevkii\'ndeki otelde, İngiliz turistler için düzenlenen eğlence gecesi, dansözün piste gelmesiyle oryantal dans imtihanına dönüştü. Dansöz, ilgiyle izlenen oryantal şovu ardından kendisini izleyen turistler arasından önce erkekleri piste aldı. Elbiselerinin üst kısmını elleriyle çıkardığı turistlerden bazılarına, peruk, sütyen ve pullu bel eşarbı takan dansöz, oryantal figürleri taklit etmelerini istedi. Turistlerin dansözü taklit etme çabaları, kendilerini izleyen eşleri tarafından kahkahalarla izlendi. Dans figürlerini taklit etmek için kendilerini yere atmaktan çekinmeyen turistlerin, gözlerini dansözden alamadığı görüldü. Eşleri ise dansöz karşısında zor anları kocalarının görüntülerini cep telefonuna kaydetti.



KADIN TURİSTLER ZORLANMADI



Eğlencenin doruk noktasına ulaştığı bu anlardan sonra dansöz bu kez kadın turistleri piste çıkardı. İlerleyen yaşlarına rağmen oryantal figürleri taklit etmekte zorlanmayan turistler, otelde konaklayan ve gösteriyi izleyen tatilcilerden de yoğun alkış aldı. 30 dakika süren gösteri ardından turistlerden bahşiş toplayan dansöz pistten ayrıldı.