(Görüntülü Haber) Erkan Kazancı son yolculuğuna uğurlandı

Göksel Gümüşdağ: \"Erken bir ölüm oldu\"





Fatih Terim: \"Galatasaray\'a her geldiğimde yanımdaydı\"





Hakan Ünsal: \"Hepimizin üzerinde emeği var\"





Serhan TÜRK/İSTANBUL,(DHA)





Uzun yıllar Galatasaray Futbol Takımı\'nda masörlük yapan, aynı zamanda Sarı-Kırmızılı kulübe üye olan merhum Erkan Kazancı için Şişli Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi.



Galatasaray Futbol Takımı\'nın emektar masörlerinden ve Futbol Masörleri ve Masözleri Derneği\'nin Başkanı Erkan Kazancı dün vefat etmişti. Kazancı için Şişli Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray\'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim ile Hamza Hamzaoğlu, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Göztepeli futbolcu Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından Hakan Ünsal, Ergün Penbe, Bülent Korkmaz, Hasan Şaş, Cüneyt Tanman, Galatasaray eski yönetim kurulu üyeleri Emir Sarıgül, Necati Demirkol ile çok sayıda seveni katıldı.



GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: \"ERKEN BİR ÖLÜM OLDU\"



Erkan Kazancı ile eskiye dayanan dostulukları olduğunu belirten Göksel Gümüşdağ, \"Allah rahmet eylesin diliyoruz. Çok erken bir ölüm oldu. Galatasaray camiasına rahmetli babasından bu yana çok emekleri vardı. Çok vefalı, dürüst bir insandı. Hastalığı ile çok uğraştı\" diye konuştu.



FATİH TERİM: \"GALATASARAY\'A HER GELDİĞİMDE YANIMDAYDI\"



Merhum Erkan Kazancı\'nın Galatasaray\'a her geldiği dönemde yanında çalıştığını söyleyen Fatih Terim, \"İyi bir Galatasaraylı. Rahmetli Ahmet amcanın bize emanetiydi. Çok sevdiğim bir dostum ve kardeşimdi. Doğuşu Ali Sami Yen\'in yanındaydı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun\" şeklinde konuştu.



HAKAN ÜNSAL: \"HEPİMİZİN ÜZERİNDE EMEĞİ VAR\"



Galatasaray\'ın eski futbolcularından Hakan Ünsal ise, \"Hepimizin üzerinde emeği vardı. Çok uzun yıllardır, babadan oğula geçen bir hizmeti vardı. Birkaç nesili yetiştirdi. Biz son görevimiz için geldik. Hakkımızı helal etmeye geldik. Mekanı cennet olsun\" açıklamasını yaptı.



Merhum Erkan Kazancı\'nın naaşı kılınan cenaze namazından sonra Ayazağa Mezarlığı\'nda toprağa verildi.