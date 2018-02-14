(Görüntülü Haber) Ereğli'de şehitlere saygı yürüyüşü

Sinan KABATEPE/ERĞELİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler için saygı yürüyüşü düzenlendi.



Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşe Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Karadeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ereğli Belediyesi önünden başlayan yürüyüşe katılanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü. Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.



Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptığı konuşmada, Afrin\'deki askerlerin muzaffer olmasını dileyerek, \"Rabbim Afrin operasyonuna katılan ordumuzu korusun. Ordumuzu muzaffer eylesin. Rabbim nöbet tutan hudutlarda sınırlarımızı bekleyen, güvenlik kuvvetlerimize, polisimize ve askerimize güç ve kuvvet versin. İstiklal Marşı\'nda milli şairimizin söylediği gibi \'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda\'. Bugün şühedalarımız için, şehitlerimiz için saygı yürüyüşüne katılanlara teşekkür ediyoruz\" dedi.



Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ise Mehmetçiğin Afrin\'de kahramanca çarpıştığını söyleyerek, \"Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihte hiçbir zaman Zelil duruma düşmemiştir. Zeytin Dalı operasyonu ile de bir kez daha dosta ve düşmana göstermiştir. Sınırlarımızın güneyinde bir terör devleti kurulmasına asla ve asla müsaade edemezdik. Etmedik, etmeyeceğiz\" diye konuştu.



