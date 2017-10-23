T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ereğli'de kereste fabrikasında yangın

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'ndeki bir kereste fabrikasında çıkan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi

23 Ekim 2017 12:43

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'ndeki bir kereste fabrikasında çıkan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

İlçeye bağlı Ortacı Köyü\'nde Gökhan Tekin\'e ait kereste ve tahta palet fabrikasında bugün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede yayılıp, tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ereğli ve Ormanlı Belediyelerinin itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından, yangın söndürüldü.

Fabrika sahibi Gökhan Tekin, kendilerine daha yakın olan Ormanlı Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yangına geç müdahalede bulunduğunu öne sürdü. 100 bin liralık maddi zararı olduğunu ifade eden Tekin, \"Biz fabrikadan ayrılmadan hemen önce elektrikler gidip geldi. Biz çıktıktan 10 dakika sonra elektrik panosundan alevler çıkmış\" dedi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPEEREĞLİ Zonguldak DHAZONGULDAK EreğliOrtacı Köyü TekinEreğliOrmanlı BelediyelerininFabrikaGökhan TekinOrmanlı BelediyesiTekinBizYangının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24