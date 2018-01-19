(Görüntülü Haber) Ereğli'de dalgalar sahildeki iş yerlerine zarar verdi

Sinan KABATEPE-Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK,(DHA) ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, sahilde bulunan iş yerlerine zarar verdi. İlçede gün boyu devam eden yağmur ve rüzgar nedeniyle sahil bandında dalgalar, yürüyüş yoluna kadar girdi. Sahil bandındaki duvarlara vurarak yükselen dalgalar işyerlerine zarar verdi. Sahildeki yöresel yiyeceklerin satıldığı dükkanlarda hasar meydana geldi. Dalgalar nedeniyle akşam saatlerinde iş yerlerine güçlükle giren dükkan sahipleri, zararlarını tespit etmeye çalıştı. Dükkanındaki eşya ve malzemelerin kullanılamaz hale geldiğini, mağdur olduklarını belirten Selime Yılmaz, \"Dalgalar yükselince sular iş yerlerimize girdi. Eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. 600 lira kira veriyorum. Belediyeden destek bekliyoruz\" dedi. EREĞLİ\'Yİ FIRTINA VURDU Akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına nedeniyle Bozhane mevkiindeki bazı iş yerleri kullanılamaz hale geldi. İş yeri sahipleri, suyla dolan dükkanlarının içini temizledi. Limandaki 8 tekne fırtına nedeniyle battı. Bazı vatandaşlar, sudaki teknelerini karaya çekmek için büyük mücadele verdi. Balıkçılardan Turgut Aydoğdu, balık adam kıyafetlerini giyerek denize atladı. Aydoğdu, denizde sürüklenen bir bota ip bağlayarak karaya çekilmesini sağladı. Tekne sahibi Hakan Tammis, \"Tekneleri emniyete almaya çalışıyoruz ama ne kadar alırız bilemiyorum. Denizdeki teknelerin çoğu buradan gitti. Allah yardımcımız olsun. Yazık günah teknelere\" dedi. ZONGULDAK\'TA DA İŞ YERLERİNİ SU BASTI Zonguldak\'ta akşam saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar sahil kenarındaki iş yerlerini sular altında bıraktı. Kent merkezinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Liman Caddesi\'nde duvarlara vurarak yükselen dalgalar, sahil kenarındaki iş yerlerine zarar verdi. İş yerlerine giren sular, çalışanları tarafından temizlendi. Yürüyüş yolu da su ve denizden gelen çöp yığınlarıyla doldu.