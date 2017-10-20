(Görüntülü Haber) Erdoğan'dan Rakka'daki Öcalan posteriyle ilgili açıklama

İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Erdoğan D 8 Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada; \"Rakka\'da terörist başının posterini orada bir yere asmışlar. Bunu Amerika nasıl izah edecek. Lafa geldiği zaman \'PKK terör örgütüdür\' diyorsun. Avrupa Birliği üyesi ülkeler \'terör örgütüdür.\' diyor. Aynı şeklide terörist başının posterini astılar ve polis te oradan seyrediyor. Bunu neyle izah edecekler? Terörle mücadelede dayanışma bu mu? Ama biz ikili görüşme yaptığımız zaman diyorlar ki; \'biz terörle mücadelede yanınızdayız\' İnanmıyoruz, yanımızda değilsiniz. Yanımızda olsanız polisinizle bunları korumazsınız. Almanya\'da polis eşliğinde yürüyüş yapıyorlar. Dürüst değiller. Ben kendilerini önce dürüst olmaya davet ediyorum. Ondan sonra kalkıp zaman zaman bazı talepte bulunmasınlar. Bilsinler ki; her şeyin bir karşılığı vardır.\" dedi.