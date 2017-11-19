(Görüntülü Haber) Erdoğan’dan, Bayburt ve Gümüşhane’ye havaalanı müjdesi (3)

Muhammet KAÇAR- Osman ŞİŞKO- Fatih TURAN/BAYBURT, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bayburt İl Kongresi\'ne katıldı. Kongrenin yapılacağı Bayburt Spor Salonu’na gelişi sırasında dışarıda toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane arasındaki Salyazı Mevkii\'nde planlanan havaalanının 2020 yılında tamamlanacağını müjdeledi. Geceyi, Rize’nin Güneysu İlçesi Merkez Mahallesi’ndeki evinde geçiren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 12.00 sıralarında evinden çıkarak Güneysu İlçe Futbol sahasına geldi. Kendisini bekleyenleri selamlayan Erdoğan, helikopterle Bayburt’a hareket etti. Erdoğan’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, Çiğdem Karaaslan ve Ravza Kavakçı Kan eşlik etti. Erdoğan’ı Bayburt’ta, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ile partililer karşıladı. PANKARTLAR AK Parti Bayburt İl Kongresi’nin gerçekleştirildiği Bayburt Spor Salonu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Partililer üzerleri aranarak ve X- Ray cihazlarından geçirilerek salona alındı. Salonda ise partililer ‘Ulubatlı Hasanların yolunda yürüyen gençlik seninle\', ‘Başımız Kop gibi dik, alnımız Çoruh gibi ak’ ve ‘Rekorların lideri, rekorların şehri Bayburt’a hoş geldin’ yazılı pankartlar astı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salona girdiği sırada ‘Osmanlı torunu, Süleyman Soylu’ sloganları atıldı. HAVAALANI MÜJDESİ VERDİ Bayburt Spor Salonu önüne gelen ve kendisini dışarıda bekleyen kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapacakları kongrenin 2019’da yerel ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik güçlü bir yenilenme olacağını söyledi. Bayburt ve Gümüşhanelilere havaalanı müjdesi veren Erdoğan, şöyle dedi: \"2020’ye kadar Gümüşhane ve Bayburt illerimize hizmet edecek Salyazı Mevkii\'nde inşa edilecek havaalanını bitireceğiz. Bu havaalanımızla birlikte de artık Gümüşhane ve Bayburt’un uzun yol sıkıntısı aşılmış olacak. Salyazı’daki bu havaalanı inşallah uzun yolları kısa edecek. Baraj çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında inşallah bir sözüm daha vardı.Gençlik ve Spor bakanımıza da talimatı verdim. Gümüşhane ve Bayburt’a spor salonlarımızın yapılması konusunda. Bayburt’ta ki spor salonunu yeterli bulmuyoruz. Yakışanı yapacağız.Gümüşhane’de aynı şekilde. Bu salonlarımız da 3-4 bin kişiyi rahat alacak salonlar olacak.\" Bayburt’un siyasette hem referandumda 1 numara olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bayburt bizi sevdi biz de Bayburt’u sevdik. İnşallah 2019 ‘da Bayburt bu kararlılığını yine gösterecek. Ben buna inanıyorum. Gerek Maliye Bakanımız gere milletvekillerimiz buradaki yatırımlarımızı da daha yakından takip edip inşallah Bayburt’umuzu havaalanı, kapalı spor salonu ve üniversitemizle hepsiyle birleştirip modern bir konuma taşıyacağız. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hiçbir yeri boş bırakmayacağız. Köylere, beldelere varıncaya kadar dolaşacağız. Ben sizlerle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan, ardından kongrenin yapılacağı salona geçti.