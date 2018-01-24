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Politika

(Görüntülü Haber) Erdoğan: Zeytin Dalı Harekâtı, başarı ile devam ediyor bunların kökünü kazıyacağız (1)

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin, "Zeytin Dalı Harekâtı, başarı ile devam ediyor

24 Ocak 2018 16:09

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı\'na ilişkin, \"Zeytin Dalı Harekâtı, başarı ile devam ediyor. TSK\'ya ait birlikler ile Suriyelilerden oluşan Özgür Suriye Ordusu unsurları adım adım Afrin\'i kontrol altına alıyor. Son birkaç yılda 5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silah ile donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecektir. Bizim TSK ve ÖSO olarak 7-8 şehidimiz varsa ama 4 gün içerisinde tespit ettiğimiz kadarıyla 268 terörist etkisiz hale getirildi. Kararlı bir şekilde bu devam edecek bunların kökünü kazıyacağız\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44. Muhtarlar Toplantısı\'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı\'na ilişkin şu ifadeleri kullandı: \"Zeytin Dalı Harekâtı, başarı ile devam ediyor. TSK\'ya ait birlikler ile Suriyelilerden oluşan Özgür Suriye Ordusu unsurları adım adım Afrin\'i kontrol altına alıyor. Son birkaç yılda 5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silah ile donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecektir. Tüm terör örgütünden arındırmayı boynumuzun borcu biliyoruz. BUNLAR, BARBAR, KATİL, HIRSIZ, IRZ DÜŞMANI Bunlar, barbar, katil, hırsız, ırz düşmanı. Bunlar bölgemizin maruz kaldığı post modern Haçlı Seferi\'nin yeni işbirlikçileri. Mümbiç\'ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza gidecek bölgemizi bu musibetten tamamen temizleyeceğiz. ZEYTİNLİK HAREKATI VARDI. NE YAZIK Kİ OBAMA ORADA BİZİ ALDATTI Sayın Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik Harekatı vardı. Ne yazık ki Obama orada bizi aldattı. O Harekat, Mümbiç\'i teröristlerden temizleme harekatıydı. Sözünde durmadı. Biz üzerimize düşeni yaptık onlar yapmadı. Mümbiç\'i gerçek sahiplerine bırakacağız dediler sözlerinde durmadılar. Hesap başkaydı. Orada âdeta yeniden bir terör devleti oluşturmanın hesabıydı. Adını Kürt devleti koyuyorlardı. Burada Kürt yok ki. Yüzde 95\'i Arap var. 7-8 ŞEHİDİMİZ VARSA AMA 4 GÜN İÇERİSİNDE TESPİT ETTİĞİMİZ KADARIYLA 268 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Bizim TSK ve ÖSO olarak 7-8 şehidimiz varsa ama 4 gün içerisinde tespit ettiğimiz kadarıyla 268 terörist etkisiz hale getirildi. Kararlı bir şekilde bu devam edecek bunların kökünü kazıyacağız. \"

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