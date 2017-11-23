(Görüntülü Haber) Erdoğan: Terörist unsurların süreçten dışlanması önceliğimizdir 1

Özge Düzgün, İstanbul, 22 Kasım, (DHA)- Rusya’nın Soçi kentinde Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katıldığı üçlü Suriye zirvesi sonunda Putin, Erdoğan ve Ruhani ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin “Suriye’nin bütün bölge teröristlerden arındırılması konusunda ciddi başarılar elde ettik.” Diyerek konuşmasına başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sözlerine şöyle devam etti: “Çatışmalardan sonra neler yapılacağı konusunu ele aldık. Önümüze reel hedefler koyduk. 3 ülke Astana sürecinde etkinliğini göstermiştir iyi aşamalar kaydedildi. Çatışmaların tamamen durdurulması çatışmasızlık bölgelerinin istikrar kazanması konusunda adımlarımızı belirledik. Suriye içindeki grupların kendi kararlarını kendileri almalı. İran ve Türkiye’nin Suriye Ulusal Diyalog Konseyi’nin toplanması konusunda desteklerini aldık.”

Putin ayrıca, “Suriye halkının ülkelerine dönme koşullarının oluşturulması çatışmaların durması ve çatışmasızlık bölgelerine istikrar kazandırılması konusunda mutabık kaldık. Suriye halkının bütün kesimlerinin katılacağı bir toplantının yapılması konusunda mutabık kaldık. Sayın Erdoğan ve Ruhani’ye olumlu katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.





İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Suriye’de barış ve istikrar için, evsizlerin tekrar ülkelerine dönmesi için yolu açmaya çalışıyoruz.” dedi. Ruhani Suriye Ulusal Kongresinde rejim ve muhalifler de dahil olmak üzere bütün tarafların katılması gerektiğini ifade etti. Ruhani’nin konuşmasında satırbaşları şöyle: “”Bu toplantının bu süreç içinde üç ülkenin beraber yaptığı çalışma Suriye’deki barış ve istikrarın oluşması için zemin hazırladı. Üç ülke kendi fikirlerini açıkça beyan etti. Yeni anayasa için zemin oluşacak yeni anayasa için özgür bir seçim yapılacak. Suriye ulusal kongresine ülkedeki bütün taraflar katılmalı. Suriye kongresinin yapılması konusunda mutabık kaldık.”





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında, “Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek özgür adil ve şeffaf bir siyasi sürecin hayata geçirilmesi yönünde görüş birliğine varmış bulunuyoruz.” dedi.





Erdoğan basın toplantısında şunları kaydetti: “Rusya ile yoğun diyaloğumuz gerek ikili konularda, gerekse bölgesel konularda devam ediyor. Bunun meyvelerini her alanda topluyoruz özellikle yakaladığımız bu ivmenin artarak sürdürülmesi konusunda sayın Putin ile hem fikiriz. Sayın Ruhani ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmemizde de ülkelerimiz arasındaki, ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususunda mutabık kaldık. Sayın Putin ve Ruhani ile gerçekten kritik görüşmeler yaptık ve gündemimizdeki meseleleri samimiyetle ele aldık. Suriye’de ateşkes tesis edilmesi amacıyla için attığımız adımları gözden geçirdik. Gerginliği azaltma bölgelerinin, sahada şiddetin azaltılmasında temel rol oynadığını memnuniyetle tespit ettik.





Astana’da kaydettiğimiz ilerlemeler temelinde ihtilafa kalıcı çözüm noktasında Cenevre sürecine sağlayabileceğimiz katkıları istişare ettik. 2254 sayılı BM Güvenlik konseyi kararında tanımlandığı üzere Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı özgür adil ve şeffaf bir siyasi sürecin hayata geçirilmesi hususunda görüş birliğine varmış bulunuyoruz.





Rusya’nın öncülüğünde Soçi’de düzenlenmesi ön görülen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin bu ilkeler temelinde siyasi sürece anlamlı katma değer sağlaması için eş güdüm içinde çalışmaya karar verdik. Bugünkü ortak açıklamamız iş birliğimizin esaslarını yansıtan ilk adımdır. Ancak bu çabanın başarısı başta rejim ve muhalefet olmak üzere, tarafların tutumuna bağlıdır. Ayrıca 3 garantör ülkenin ortaya koydukları karşılıklı hassasiyetlere saygı ve uzlaşı anlayışını sürdürmeleri kritik rol oynayacaktır Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ile ülkemizin milli güvenliğine kast eden terörist unsurların süreçten dışlanması Türkiye olarak önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Milli güvenliğimize kast eden bir terör örgütüyle aynı çatı altında olmamızı aynı platformda yer almamamızı bizden kimse beklememelidir. ”





Erdoğan ayrıca , “İdlib sorununun çözülmesi Afrin’deki olumsuzlukların giderilmesi inanıyorum ki, Suriye sürecindeki bu olumlu gelişmelerin önemli atlama taşları olacaktır.” dedi.