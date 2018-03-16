T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) Erdoğan sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok Afrin'de yola devam (5)

ERZURUM (DHA)Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun Suriye'de durum başlıklı karar tasarısına ilişkin, Afrin'de de sona doğru geliyoruz

16 Mart 2018 20:47

ERZURUM (DHA)Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu\'nun Suriye\'de durum başlıklı karar tasarısına ilişkin, Afrin\'de de sona doğru geliyoruz. Birileri meydan okuyor. Avrupa Parlamentosu\'ndan meydan okuyor. \'Askerinizi çekin oradan bu doğru değil\' diyorlar. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız. O aklı kendinize saklayın. 3 buçuk milyon Suriyeliye, 7 yıldır ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arardınız delik. Sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Afrin\'de yola devam. Asla sivil insanlar ile işimiz yok dedi. Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu\'nda partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi\'ne katılmadan önce halka hitap etti. Avrupa Parlamentosu\'nun Suriye\'de durum başlıklı karar tasarısına ilişkin, Erdoğan, Afrin\'de de sona doğru geliyoruz. Birileri meydan okuyor. Avrupa Parlamentosu\'ndan meydan okuyor. \'Askerinizi çekin oradan bu doğru değil\' diyorlar. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız. O aklı kendinize saklayın. 3 buçuk milyon Suriyeliye, 7 yıldır ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arardınız delik. Bize yalvardınız \'Aman kapıları açmayın\' diye. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Şu anda da istediğiniz kararı alın bir kulaktan girer bir kulaktan çıkar. Sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Afrin\'de yola devam. Asla sivil insanlar ile işimiz yok. Suriye topraklarında işimiz yok. Suriye topraklarında o insanları, mağdurları kurtarıyoruz. İninize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Namerde kaçmak, merde kovalamak yakışır diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERZURUM DHACumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan Avrupa Parlamentosu SuriyeAfrinBirileriAvrupa ParlamentosuEy Avrupa ParlamentosuSuriyeliyeKapılarıSizinAslaCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan Yakutiye Buz Hokeyi SalonuErzurum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24