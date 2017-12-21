(Görüntülü Haber) Erdoğan: Sayın Trump, siz Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarlarınızla satın alamazsınız (9)

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, BM\'deki Kudüs oylamasına değinerek, \"Kudüs\'ü asırlarca nasıl yönettiğimizi bilmezsek bugün o bölgede yaşanan hadiselerin hikmetini çözemeyiz. ABD\'nin Başkanı BM\'deki Kudüs oylaması için tehdit sallıyor. Diyor ki \'yüzbinler, yüz milyonlar, milyarlar veriyoruz. Bizim düşüncemizin aksine hareket edenler var bunları tek tek kaydediyoruz.\' Amerika\'ya demokrasini beşiği diyorlar. Demokrasini beşiği dünyada dolar ile satın alınacak iradeler arıyor. Sayın Trump, siz Türkiye\'nin demokrasi iradesini dolarlarınızla satın alamazsınız. Kararımız bellidir\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe\'de düzenlenen Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni\'nde konuştu. \"BENİM ECDADIM MEDİNE\'Yİ MÜDAFAA EDERKEN BE TERBİYESİZ SENİN ECDADIN NEREDEYDİ?\" Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı\'nın Medine müdafaasına ilişkin yaptığı açıklamalara tepki göstererek, \"Az önce İlber hocamızın da ifade ettiği gibi Fahreddin Paşa\'yı ve Medine müdafaasını bilmezsek bir kendini bilmez çıkar \'Erdoğan\'ın ecdadı işte böyledir, hırsızdır\' diyecek kadar adileşir, alçaklaşır, ileri gider. Bu adam neyin şımarığıdır, petrolün şımarığıdır. Elindeki paranın şımarığıdır. Benim ecdadım Medine\'yi müdafaa ederken be terbiyesiz senin ecdadın neredeydi? Önce bunun hesabını ver. 3 yıla yakın Fahreddin Paşa orada görev yaptı. O mukaddes emanetleri İngilizler gelip işgal hareketine girerse nereye gider bilinci içerisinde hareket etmiştir. Oradaki emanetleri 2 bin civarında askerle İstanbul\'a gönderiliyor. Daha sonrada buraya da bir saldırı olur düşüncesiyle Anadolu\'nun bilinmez bir köşesinde koruma altına alınıyor. Şimdi Topkapı Sarayı\'nda şimdi 24 saat Kur\'an-ı Kerim okunuyor. Bu saygısızlığı yapan kişi acaba bu emanetler nedir diye sorsanız bilmez. Öyle de cahildir.\" diye konuştu. \"ABD\'NİN BAŞKANI BM\'DEKİ KUDÜS OYLAMASI İÇİN TEHDİT SALLIYOR\" BM\'deki Kudüs oylamasına değinen Erdoğan, \"Aynı şekilde Kudüs\'ü asırlarca nasıl yönettiğimizi bilmezsek bugün o bölgede yaşanan hadiselerin hikmetini çözemeyiz. ABD\'nin Başkanı BM\'deki Kudüs oylaması için tehdit sallıyor. Diyor ki \'yüzbinler, yüz milyonlar, milyarlar veriyoruz. Bizim düşüncemizin aksine hareket edenler var bunları tek tek kaydediyoruz.\' Amerika\'ya demokrasini beşiği diyorlar. Demokrasini beşiği dünyada dolar ile satın alınacak iradeler arıyor. Sayın Trump, siz Türkiye\'nin demokrasi iradesini dolarlarınızla satın alamazsınız. Kararımız bellidir. Tüm dünyaya da sesleniyorum; sakın ha böyle ufak tefek dolarlar ile demokrasi mücadelenizde iradenizi birilerine asla satmayın. O dolarlar gelir ama satılan iradeler geri gelmez\" dedi.