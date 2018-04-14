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(Görüntülü Haber) Erdoğan: Onunla beraber gitmek isteyenler buyursun gitsin

İhsan YALÇIN - Güven USTA - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Başakşehir İlçe Kongresi öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu otoparkında kendisini karşılayanlara hitap etti

14 Nisan 2018 23:07

İhsan YALÇIN - Güven USTA - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Başakşehir İlçe Kongresi öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu otoparkında kendisini karşılayanlara hitap etti. Afrin\'de 4 bin 200 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Erdoğan, \" Size imansızlar selam duracak. Afrin\'de durdular mı? Kaçtılar mı? Kuyruklarını iki bacak arasına aldılar, kaçtılar. Bak şu anda 4 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi. Niye? Şehadete yürüyenler kovalıyor, onlar kaçıyor\" diye konuştu. Erdoğan, FETÖ ile yürütülen mücadeleye de değinerek \" Paralel devlet nerede? Pensilvanya\'da. Onunla beraber gitmek isteyenler buyursun gitsin. Bilet paralarını da veririz. Gitsinler. Bizim bu vatanda vatanını,milletini seven vatandaşlara; millete, kardeşler topluluğuna ihtiyacımız var. Karşımdaki topluluğu böyle görüyorum\" dedi.

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