(Görüntülü Haber) Erdoğan: Karşımızdakiler bunların hiçbirine uymuyorsa o zaman bu oyunu zorla bozacağız (1) 

Ümit KOZAN- Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda yaptığı konuşmada, \"\'Zor oyunu bozar\' derler. Milletimizle bir olup bu oyunu bozacağız. Karşımızdakiler, Demokrasi ile hareket ediyorlarsa demokrasinin kuralları ile bozacağız. Hakka hukuka uygun hareket ediyorlarsa hukukun kuralları ile bozacağız. Karşımızdakiler bunların hiçbirine uymuyorsa o zaman bu oyunu zorla bozacağız. Bizim kitabımızda esaret, köle olmak yoktur. Bizim için özgürlük her şeyin başıdır\" dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe\'de düzenlenen resepsiyonda konuştu. Erdoğan, \"Ülkemizde yıllarca Cumhuriyet\'in ve Gazi Mustafa Kemal\'in adını kullanarak kendilerine bir statü elde etmeye çalışanların bu hedef doğrultusunda attıkları hiç bir somut adımın olmaması dikkat çekicidir. Hatta tam tersine Türkiye ne zaman muasır medeniyet seviyesi yönünde bir kalkınma hamlesi başlatsa birileri hemen çıkıp Cumhuriyet\'i korumak ve kollamak adına buna engel olmuştur. Darbeler, cuntalar vesayet girişimleri tarihimizde hep Cumhuriyet\'in kazanımlarına darbe vuran karanlık duraklar olarak geçmiştir. Cumhuriyetimizin 100\'ncü yıldönümünü ortaya koyduğumuz hedefler ile 2023\'e yüklediğimiz vizyon çerçevesinde kutlamayı planlıyoruz. Bunun için şimdiden hazırlıklara başladık\" diye konuştu.





\"100\'NCÜ YIL KUTLAMALARIMIZ AŞAMA AŞAMA 2023\'E KADAR SÜRECEKTİR\"



Erdoğan, \"Oluşturulan eylem planıyla son aşamaya geldik. Önümüzdeki yıldan itibaren somut ürünleri ortaya konmaya başlayacak olan 100\'ncü yıl kutlamalarımız aşama aşama 2023\'e kadar sürecektir. Türkiye\'nin gelecek çeyrek ve hatta yarım yüzyılının belirleyicisi olduğuna inandığım 2019 yılı bu vizyonun başarıya ulaşmasında kritik bir önem sahiptir. Bu çerçevede sorumluluk sahibi herkesin birikimini ve imkanlarını ülkemizin daha güçlü, daha müreffeh daha mutlu, huzurlu geleceği için seferber etmesini bekliyoruz. 2023 Türkiye\'sini inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız. Önümüze çıkartılan engelleri yıllardır neredeyse kesintisiz bir şekilde süren saldırıları Allah\'ın yardımı ve milletimizin desteği ile birer birer boşa çıkartıyoruz. Küresel ve bölgesel düzeyde başarıya ulaşan projelerin, senaryoların hiçbiri de ülkemizde işe yaramadı\" ifadelerini kullandı.





\"BU OYUNU ZORLA BOZACAĞIZ\"



Erdoğan, \"Türkiye\'yi, Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyor olmamıza bakarak nevzuhur bir devlet sananlar, gerimizdeki binlerce yıllık birikimi, tecrübeyi, gücü göremediler. Türkiye bir kabile devleti değildir. Türkiye asırlara varan birikimi ile dünyada devletlere örnek olmuş bir devlettir. İlk çeyrekte 5,1 büyüme gösterdi Türkiye. Yıl sonu itibarıyla bu büyüme oranının Allah\'ın izniyle yüzde 7\'yi bulacağına inanıyorum. Şu andaki gidiş oraya. İhracatımızda inşallah yakaladığımız 157-158 milyar dolarları yeniden yakalayacağız, daha üzerine çıkacağız. Merkez Bankamızdaki döviz rezervini bir ara 135 milyar dolara kadar çıkarmıştık, şu anda 116-117 milyar dolardayız. Ama yeniden 135 milyar dolarlara ulaşacak ve onları da aşacağız. 2013\'te IMF\'ye olan borcumuzu sıfırladık. Şimdi onlar bizden borç istiyor. Böyle bir noktaya geldik. \'Zor oyunu bozar\' derler. Milletimizle bir olup bu oyunu bozacağız. Karşımızdakiler, Demokrasi ile hareket ediyorlarsa demokrasinin kuralları ile bozacağız. Hakka hukuka uygun hareket ediyorlarsa hukukun kuralları ile bozacağız. Karşımızdakiler bunların hiçbirine uymuyorsa o zaman bu oyunu zorla bozacağız. Bizim kitabımızda esaret, köle olmak yoktur. Bizim için özgürlük her şeyin başıdır\" açıklamasında bulundu.





Erdoğan, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini de açıkladı.