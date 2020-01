(Görüntülü Haber) Erdoğan: İdlib'deki operasyon büyük ölçüde neticelendi önümüzde Afrin konumuz var (2)

Hakime TORUN- Nursima KESKİN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib operasyonuna ilişkin \"Stratejik ortağımız Amerika, sürekli görüşmemize rağmen terör örgütü PKK\'nın düşük çocuğu olan PYD/YPG ile Rakka operasyonunu yapıyor. PKK değil diyorlar, bölücü terör örgütünün dev posterlerinin Rakka\'da asılmasını ey Amerika sen ne ile izah edeceksin? Şu anda İdlib\'deki operasyon büyük ölçüde neticelendi. Önümüzde Afrin konumuz var. Bunların hepsi bizim için birer tehdittir. Ülkemiz için tehdit oluşturacak her alanda kararlıyız. Bunu herkesin bilmesinin işitiyoruz. Buralardan taviz veremeyiz. Daha önce de dedik, \'Bir gece ansızın gelebiliriz, vurabiliriz.\' Bütün bunlar olurken, böyle bir ortamda sırtımız sıvazlansaydı bizi yere göğe koyamaz hale gelseydiler asıl o zaman şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekirdi. Demek ki isabetli bir yolda yürüyoruz\" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı\'nda konuştu. Terörle mücadele ilişkin Erdoğan, \"İçeride ve dışarıda terör örgütleri ile onları gizli açık destekleyen güçlerle mücadele ettiği bir dönemde hedeflerimizden, asıl vizyonumuzdan da asla taviz vermemiz gerekiyor\" dedi. \"BANKALARIN TÜM DİRENİŞİNE RAĞMEN Kİ BUGÜN İNŞALLAH BUNLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI DA OLGUNLAŞTIRACAĞIZ\" Ekonomiye ilişkin Erdoğan, \"Ekonomi bunların başında geliyor. Yılın ilk 6 ayında yüzde 5,1 oranında büyüme hem bize moral vermiş hem de uluslararası alanda ülkemize olan bakışı olumlu yönde etkilemiştir. Dünyanın 17\'nci ekonomisiyiz. Ekonomide olumlu yönde bir seyre işaret ediyor. Bankaların tüm direnişine rağmen ki bugün inşallah bunlarla ilgili çalışmalarımızı da olgunlaştıracağız. Getirdiğimiz yeni sistem ile reel sektörün kredi kullanma şartlarını kolaylaştırdık ve kredi hacmini genişlettik. Her kesime yönelik geniş bir teşvik paketi ile bu rahatlamayı desteledik. Nakit sıkışıklığının giderilmesi yönünde önemli bir adım atmış olduk. Merkez Bankası\'ndaki altın ve döviz varlıklarında oluşan rezervimiz de uzun bir aradan sonra 117 milyar dolar seviyesine çıkmış bulunuyor. En kısa zamanda daha önceden ulaştığımız 135 milyar doların üzerine çıkaracağız. Kamu maliyesi politikasından elbette taviz vermeyeceğiz. Ama büyümemizi engelleyecek, milletimizi huzursuz edecek bir biçimde de yapmayacağız\" diye konuştu. \"YAPTIĞIMIZ TÜM REFORMLARA RAĞMEN HALA OBEZ BİR DEVLET YÖNETİMİNE SAHİBİZ\" Uyum yasalarının çıkarılmasına vurgu yapan Erdoğan, \"2019 Kasım\'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi uyum yasalarının çıkarılması gerekiyor. Uyum yasalarını sadece kanunlardaki eski sisteme dayalı ifadelerin yeni sisteme göre değiştirilmesi olarak anlar ve uygularsak bu fırsatı heba etmiş oluruz. Uyum yasalarını aynı zamanda köklü bir yönetim reformu haline dönüştürerek ülkemize tarihi bir katkı daha yapabileceğimize inanıyorum. Yaptığımız tüm reformlara rağmen hala obez bir devlet yönetimine sahibiz. Devletin büyük olması farklıdır, güçlü olması farklıdır, obez olması hantal olması verimsiz olması daha farklıdır. Bizim devletimiz büyük ve güçlü olacaktır. Ama hantallığın kaynak ve zaman israfının daha pek çok hastalığın sebebi olan obezlikten devletimizi kurtarmamızın şart olduğu da bir gerçektir. Ancak bu şekilde devlet yönetimini daha sağlıklı ve verimli hale getirebiliriz\" ifadelerini kullandı. \"ÖNÜMÜZDEKİ BU YÖNETİM REFORMU FIRSATINI ÇOK İYİ KULLANMALIYIZ\" Erdoğan, \"AK Parti\'nin reformcu bir anlayışı vardır. Günü kurtarmaya yönelik adımlar bizim yol haritamız olamaz. Artık üzerine ciddiyetle eğilmemizi gerektiğini düşündüğüm uyum yasaları ile ilgili çalışmalarımızı bu yaklaşımla yürütmeli ve hayata geçirmeliyiz. Unutmayın fırsatın kazası olmaz. Onun için önümüzdeki bu yönetim reformu fırsatını çok iyi kullanmalıyız\" dedi. \"BİZİ EN ÇOK UĞRAŞTIRACAK ANA MUHALEFET PARTİSİ OLACAKTIR\" Erdoğan, \"Bizi en çok uğraştıracak ana muhalefet partisi olacaktır. Ana muhalefetin çapsızlığından, sığlığından, tembelliğinden şikayet ettik. Hala da ediyoruz. Bu durum bizim için şans ama ülkemiz için o kadar büyük şanssızlıktır. Biz ana muhalefetle değil kendi kendimizle yarışıyoruz. Rehavete kapılmamak için başarı çıtasını sürekli yükseltiyoruz. Biz önümüzdeki seçimleri değil ülkemizin geleceğini düşünerek yürüyoruz. Rehavete kapılmamak için bu çıtayı sürekli yükseltiyoruz\" diye konuştu. (MÜFTÜLERE NİKAH KIYMA YETKİSİ) \"AYM\'Yİ OLUR OLMAZ SEBEPLERLE MEŞGUL ETMEK CHP\'NİN İHTİSAS HALİNE DÖNÜŞTÜ\" Müftülere nikah kıyma yetkisine ilişkin Erdoğan, \"Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesiyle ilgili CHP\'nin muhalefet tarzı milletten ve milletin değerlerinden ne kadar kopuk olduklarını bir kez daha ortaya sermiştir. Memleketin ve milletin hayrına olan her konuda olduğu gibi bu hususta AYM\'ye gitmeleri bizi şaşırtmadı. Kimilerinin uzmanlık alanı ülkeye hizmettir kimilerininki de mahkeme kapılarını aşındırmaktır. AYM\'yi olur olmaz sebeplerle meşgul etmek CHP\'nin ihtisas haline dönüştü. Böyle bir konuyu akla mantığa aykırı zeminlere çekenleri milletimize teşhir etmek boynumuzun borcudur. Laiklik kavramıyla ilgili olumsuz bir algı varsa ana muhalefet partisinin kavramı yanlış yere oturtma çabasındandır. Bu bir cehalettir. Laiklik bizim de kabul ettiğimiz ve uygulanması gerektiğini düşündüğümüz bir kavramdır. Laikliği milletin değerlerine karşı bir kalkan haline getirirseniz hoşnutsuzluk ortaya çıkar. Devlet her inanç ve kuruma aynı mesafededir. Olur olmaz her şeyi Laiklik kavramı üzerinden eleştiren kendisinden başka herkesin muhalefet olduğunu düşünen CHP anlayışının miadı artık dolmuştur. Milletimizin CHP\'nin riyakarlığını gördüğünü umuyorum. Akıl sahibi olan herkes bu işin ne kadar doğru olduğunu biliyor ve anlıyor. Köy muhtarlarına varıncaya kadar herkes nikah kıyabiliyor. Bu Meclis\'e tapu kadastro müdürü olarak gelseydi bunların söyleyecek bir şeyi yoktu. Bunlar ne yazık ki din ile bağlantılı bir konu olduğu zaman hop oturup hop kalkıyorlar. Sıkıntı burada. Varsın devam etsinler biz de bu inançla devam edeceğiz. Belki de CHP\'nin bambaşka gayeler ile sürekli gündemde tuttuğu Laiklik tartışmasının ülkemize en hayırlı neticesi bu olmuştur\" açıklamasında bulundu. \"İDLİB OPERASYONU BÜYÜK ÖLÇÜDE NETİCELENDİ\" İdlib operasyonuna ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Türkiye terör örgütleriyle mücadelesinde ve bölgesel krizlerin çözümünde mesafe kat ettikçe bir takım mahfiller de ülkemize yönelik hırs, kin ve tepkinin dozunun arttığını görüyoruz. Vize krizinden, köpekle aramaya, teröristlere himaye sağlanmasına kadar gördüğümüz pek çok tavır doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır. 