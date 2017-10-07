(Görüntülü Haber) Erdoğan: Değişimi kendimiz yapmazsak, sandıkta milletimiz yapar (6)

Hasan DEMİRBAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- TEŞKİLATLARDA ve belediyelerde yenilenme ihtiyacı bulunduğunu söylediğini kaydeden Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Bu benim şahsi tercihim veya partimizin kendi kendine icat ettiği yöntem değildir. Aslında bu, milletimizin talebidir. Bu yenilenme sürecini, değişim ihtiyacını, tazelenme talebini kendi irademizle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer bunu biz kendimiz yapmazsak, sandıkta milletimiz yapar\" dedi. AK Parti 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış programı, Afyonkarahisar\'daki Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla NG Güral Otel\'de başladı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım da katıldı. Toplantıda bakan ve milletvekillerinin yanı sıra eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da yer aldı. Toplantı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul\'un adımını çok kısa zamanda atacaklarını açıkladı. Teşkilatlarda ve belediyelerde yenilenme ihtiyacı bulunduğunu söylediğini kaydeden Erdoğan, bu konuda şöyle dedi: \"Değişime direnmek, akıntıya karşı kürek çekmek gibidir. İşte bu gerçekten hareketle bir süredir teşkilatlarımızda ve belediyelerde yenilenme ihtiyacımız bulunduğunu söyledim, söylüyorum. Kongre süreci vesilesiyle teşkilatlarımızı önemli ölçüde yeniliyoruz. Belediyelerde de şimdiden benzer adımları atmanın hazırlıkları içindeyiz. Bu benim şahsi tercihim veya partimizin kendi kendine icat ettiği yöntem değildir. Aslında bu, milletimizin talebidir. Bu yenilenme sürecini, değişim ihtiyacını, tazelenme talebini kendi irademizle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer bunu biz kendimiz yapmazsak, sandıkta milletimiz yapar. Ona fırsat vermeden bu işi kendimiz çözmemiz gerekir.\" \"MİLLETLE ZITLAŞMA OLMAZ\" Milletin 7 Haziran 2015 seçimlerinde çok net mesajlar verdiğini kaydeden Erdoğan, \"Çok net söylüyorum. Milletle zıtlaşma olmaz. Hele hele milletle kavga hiç olmaz\" dedi. \"Biz siyasi varlığımızı, hatta 15 Temmuz\'da olduğu gibi hayatımızı, milletimizin bize olan desteğine ve güvenine borçluyuz\" diyen Erdoğan, \"Bizim safımız daima milletimizin yanı olmuştur. Milletime güvendiğim, onun arkadasından gittiğim için hiçbir zaman pişman olmadım\" diye konuştu. Teşkilatların bir bölümünün yenilenmesi gerekiyorsa yenileneceğini kaydeden Erdoğan, \"Bunun için belediye başkanlarımızın bir kısmının dinlenmesi veya başka görevlerde görevlendirilmesi icap ediyorsa elbette karşılıklı mutabakatla gereğini yapacağız. Bundan kimsenin alınmaması gerekir\" dedi.