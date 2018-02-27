(Görüntülü Haber) Erdoğan Cezayir ziyaretinden yedi anlaşma ve 1 milyar dolarlık yatırımla dönecek (6)

İstanbul, 27 Şubat (DHA) – Resmi görüşmeler gerçekleştirmek üzere Cezayir’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Cezayir arasında yedi ortaklık ve işbirliği anlaşması ve memorandum anlaşması imzalandığını açıkladı. Cezayir’de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ile gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hidro karbon (petrol-doğalgaz), yüksek eğitim, diplomasi, kültür, turizm ve tarım alanlarında yapılan anlaşmalarla birlikte iki ülke arasındaki 3.5 milyar dolarlık ticaret hacmini ilk etapta 5 milyar dolara, sonrasında ise 10 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini belirtti. Adana’ya 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach ile Türk şirketler Rönesans ve Bayegan arasında da bir anlaşma yapıldığını duyuran Erdoğan, Adana’nın serbest ticaret bölgesinde 1 milyar dolarlık polipropilen üretim tesisi anlaşmasına imza atıldığını duyurdu. Bu tesisin faaliyete geçmesiyle ülkemizdeki cari açık üzerinde de olumlu katkı sağlayacağını aktaran Erdoğan şu değerlendirmeleri yaptı: “Fabrika dışa bağımlılığı yüzde 25 azaltacak” “Dışa bağımlılığı yüzde 25 azaltmış olacağız. Doping etkisi yapacak bu yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Türk şirketleri Cezayir’de en çok istihdam sağlayan şirketlerin başında geliyor. İnşallah yatırımlar konusunda çok daha iyi bi noktaya gelerek “Tarım, gıda, turizm ve enerji alanlarında iş adamlarımız için önemli yatırım alanları görünüyor. Cezayir devasa yüzölçümüne sahip, tarım için çok önemli. “Enerji yatırımlarına iki ülke olarak gerekli desteği vermekte kararlıyız” “İş dünyamızın tüm temsilcilerini Cezayir’deki bu imkanları değerlendirmeye davet ediyorum. Yeni yatırımların istihdam sağlayacak şekilde yapılmasından memnuniyet duyarız. İki bakan arkadaşımız tarım alanında anlaşmalar imzalandı. Toplamda yedi anlaşma imzalandı. Cezayir ekonomisinin çeşitlendirilmesi ve faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi bakımından farklı alanlarda anlaşmalar yapılması önemli. Enerji yatırımlarına iki ülke olarak gerekli desteği vermekte kararlıyız. “Cezayir’in enerji fiyatlarında yaşanan düşüşten olumsuz etkilendiğinin farkındayız. Bunu farklı alanlardaki ekonomik ilişkilerle telafi etmeliyiz. Bildiğiniz gibi geçen hafta ülkemizde tarım alanında önemli teşvikler açıkladık. “Yeni gıda, tekstil ve demir çelik konusunda Cezayir önemli bir yere sahip. Bu alanlarda da daha hızlı adımlar atma imkanına kavuşacağız. Özellikle enerji alanındaki işbirliğimizi süratle ilerletmemiz gerekiyor.