(Görüntülü Haber) Erdoğan: Büyükelçinin veda ziyaretini kabul etmiyoruz (1)

Özge Düzgün, İstanbul, 10 Ekim, (DHA)- Belgrad’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile ortak basın toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ABD ile Türkiye arasındaki vize meselesi soruldu. Cumhurbaşkanı bu soruya şöyle yanıt verdi: “Öncelikle şunu söyleyeyim bu sorunu biz başlatmadık. Bu sorunun faili ABD’nin ta kendisidir. Ve üst düzey yöneticilerin özellikle Dışişleri Bakanımızla herhangi bir görüşme yapmaması yadırgadığım bir konudur Ankara’da bir büyükelçinin böyle bir karar alması, “ben bunu devletim adına aldım” diye bir ifade kullanması düşündürücüdür. Durum böyleyse ABD’ deki üst düzey yöneticilerle konuşarak verdiyse diyecek bir şeyimiz yok ama büyükelçi bunu kendi kafasından aldıysa o büyükelçiyi ABD’nin bir dakika tutmaması lazım. Sen “ABD Türkiye ilişkilerini nasıl bozarsın” demesi lazım bizim büyükelçimiz orada böyle bir şey yapsa biz bir saat tutmayız. Türk yargısının kararını ve polisin FETÖ terör örgütüyle ilgili bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ilişkilerini tespit etmesi ve yargıyla paylaşması üzerine bunu belgelemesi, bunun neticesinde bu kişinin gözaltına alınıp tutuklanması ikinci bir kişinin daha aynı noktada olduğunun bildirilmesi İstanbul Başkonsolosluğu’nda bir şeylerin döndüğünü gösteriyor. Bu ajanlar ABD başkonsolosluğuna nasıl sızdı?, Sızmadıysa kim soktu, bunların üzerinde durulması lazım. Hiçbir devlet kendini içerden tehdit edecek bir ajana müsaade etmez. TC bir kabile devleti değildir. TC’ nin bir devlet tecrübesi vardır böyle bir şeye bizim müsaade etmemiz mümkün değildir. Veda ziyaretinde bulunuyor, bu büyükelçinin veda ziya kabul etmedik etmiyoruz. Biz onu ABD’nin Türkiye’deki temsilcisi olarak görmüyoruz.” Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ortak bir basın toplantısı düzenledi. Öncelikli söz alan Vuçiç Türkiye’deki 15 Temmuz darbe teşebbüsünü kınayan ülkeler arasında yer aldıklarını ve terörle mücadelede Türkiye’ye her zaman destek verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Vuçiç, “Fethullah Gülen’in yandaşlarıyla bizim hiçbir işimiz olmaz dedi. Kimsenin Türkiye’nin toprak bütünlüğünü sarsmasına izin vermeyiz. Sırbistan hiçbir şekilde demokratik yolda alınan kararlar aleyhine çalışmaz. Serbest ticaret anlaşmasını imzaladık, gıda alanındaki ürünlerin sayısı artacak aramızdaki ciroyu 1 milyara yükseltmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, “2019 yılından sonra gaz alımı ile ilgili alt yapı projelerini konuştuk. Belgrad Sırbistan yolunu da konuştuk.” Dedi. Türkiye’nin çok sayıda havalimanı ve yol yaptığını söyleyen Vuçiç bu yatırımları Sırbistan’da yapmak isteklerinin olduğunu belirtti. “Bosna Hersek in toprak bütünlüğüne saygı duyulması geektiğini vurguladım.” Diyen Vuçiç bu konuda Türkiye’den de destek aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Görüşmelerimizi çok verimli bir şekilde tamamladık. İş adamlarımızın Sırbistan’da yatırım yapmak için önünü açacağız. Türk Eximbank’ın vereceği destekle burada atılacak adımlar Sırbistan’da önemli gelişmelerin önünü açacak” diyerek konuşmasına başladı. Türkiye ile Sırbistan’ın ticaret hacminin yeterli olmadığını söyleyen Erdoğan şunları söyledi: “Aramızdaki ticaret hacmi istediğimiz noktada değil 870 milyon dolarlık bir hacme sahibiz. Yılsonuna doğru bu 1 milyar doları aşacağını tahmin ediyorum. Bunu en kısa zamanda 3-5 milyar dolara çıkarma şansımız var.” Altyapı yatırımlarına da değinen Erdoğan, “Yatırımlar noktasında alt yapı üst yapı ülkelerin olmazsa olmazıdır. Ulaşım alt yapısı ülkeler için çok önemli, köprüler tüneller yüksel hızlı trenler metro vs gibi. Bunlar birçoğu bizim ülkemizde yoktu” dedi. Bu konuda 15 yıldır çok önemli yatırımlar yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı, “79 senede 6100 km bölünmüş yolumuz vardı. 15 senede biz bunun üzerine 19 bin km yol ilave ettik. Kaza riskleri ciddi anlamda azaldı. Karayolu taşımacılığı aktiviteleri de atmaya başladı: 25 havalimanımız varken bu rakam 57 oldu.” Dedi. Türk Hava Yollarının uçuş sayısını arttırdığı ve halkın uçak kullanımının arttığını söyleyen Erdoğan, “Biz havayolunu halkın yolu haline getirdik.” Dedi. “Şu anda THY dünyada en çok destinasyona uçan havayolu olmuştur. Dünyada bir numaradır. En fazla destinasyona uçması sebebiyle.. Bu yıl herhalde karlılıkta da çok iyi bir konuma gelecektir” Sırbistan ile Türkiye arasında ticaret anlaşmaları imzaladıklarını belirten Erdoğan, “Bugün burada 12 anlaşmayı imzaladık, Novi pazarda da 4 anlaşmayı imzalayacağız. Toplamda 16 anlaşma..Bizim 4 hedefimiz var biri eğitimdir bir diğeri sağlıktır üçüncüsü adalettir dördüncüsü emniyettir. Biz bu dördünün üzerine Türkiye’yi inşa ettik. Ulaşım enerji orman su işleri ciddi bir başarı. Dış politikadaki gelişmelerde bunun bize ciddi mahsulünü verdi. Fakat birileri de kıskanacaktır onu söyleyeyim. Sırbistan Türküye yakınlaşmasını iyi görmeyenler olacaktır. Onların inadına dayanışmayı arttırmalıyız. Onlara kalsa aç kalsak niye aç kaldın demezler destek vermezler Kendi başının çaresine bakacaksın. Biz o günlerden bu güne geldik.” dedi. Balkanlardaki dayanışmanın öneminin altını çizen Erdoğan, “Balkanlardaki bazı olumsuz gelişmeleri çözmek için adımlar atıyoruz atacağız, şu ne der bu ne der diye bakmayacağız yolumuza bakacağız. Belgrad- Sarayova yolunu yapmamız lazım yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolu olmayan bir ülke ben medeniyim diyemez suyu olmayan diyemez. Biz susuzluk içinde yüzüyorduk. 2040’a kadar adımlarımızı atmış bir ülkeyiz. İstanbula belediye başkanı olduğum zaman İstanbul’da susuzluk vardı bunları çözdük.” dedi Erdoğan FETÖ ile mücadeledeki verdiği destekten ötürü mevkidaşına teşekkür etti ve şunları söyledi, “Eğitimde kültürde iş birliğimizi yapacağız. 12 anlaşma ile birlikte serbest ticaret anlaşmasının revize edilmesini çok önemsiyorum. FETÖ ile mücadelede ülkemizde değerli dostumun ilk andan itibaren açıklamış olduğu desteği unutmayacağım. Terör örgütlerine karşı uluslararası iş birliği, mutabakat çok büyük önem arz ediyor. İç barışımızı terörle mücadelede dayanışmaya özellikle buradaki dayanışmayla yürütmeliyiz.” Erdoğan Sırbistan ile Türkiye arasındaki iş birliğine vurgu yaparak, “Türkiye Sırbistan arasındaki gerek ticari ekonomik askeri savunma sanayi iş birliği kültürel alanlardaki büyük önem arz ediyor. Bu dayanışmanın güçlenerek artacağına inanıyorum. Gelecekle ilgili çok ciddi adınlar attığımıza inanıyorum.” dedi.