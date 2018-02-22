(Görüntülü Haber) Erdoğan: Bu sabah itibariyle Afrin savaşında 1829 teröristi Mehmedimiz etkisiz hale getirdi (1)

Hakime TORUN /ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin, \"Hep birlikte Türkiye olursak kaderimiz de ona göre şekillenecektir. Coğrafyamızın içinde bulunduğu durumu kaderimiz olarak değil, kaderimize giden yolda bir işaret bir ikaz olarak görüyoruz. Hep birlikte Türkiye olursak kaderimiz de ona göre şekillenecektir. Daima en iyisini umarak ancak en kötüsüne de hazırlıklı bulunarak yolumuza devam edeceğiz. Bu sabah itibariyle Afrin savaşında 1829 teröristi Mehmedimiz etkisiz hale getirdi. Dağ taş, gece gündüz demeden şu anda bu mücadeleyi askerimiz sürdürüyor tüm imkânları ile. Bazı yalan yanlış şeyler çıkıyor. Hiçbirine aldırmadan yolumuza devam ediyoruz\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe\'de düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri Töreni\'nde konuştu. \"TÜRK MİLLETİ OLARAK ASLA PAPAĞANLAŞMAYACAĞIZ\" Erdoğan, \"Kültür ve sanatı asla ihmal edemeyiz. Cemil Meriç ne diyor; \'Zavallı Türk aydını batılı dostları alınmasınlar diye hazinelerini gizlemeye çalışır. Sonra unutur hazineleri olduğunu düşmanın putlarını takdis eder, hayranlıklarını benimser. Dev bu arada papağanlaşır.\' Biz Türk milleti olarak asla papağanlaşmayacağız. Hazinelerimize sahip çıkacağız. Bize unutturulan unutturulmaya çalışılan tüm hazinelerimizi keşfederek adeta ortaya bir envanter koyacağız. Sonra bu büyük birikimin ışığında geleceğe bırakacağımız yeni hazinleri üretmenin gayreti içinde olacağız. Evinizde, depolarınızda saklayabilirsiniz. Ama bunu toplumun, halkın emrine sunarsanız o zaman oı ayrı bir dğer kazanır. Biliyorum ki yine bu söylediklerimiz üzerine birileri yine bizi yanlış anlayacak bizi yine batı düşmanlığı ile itham edecek. Halbuki kimseye düşmanlığımız yok\" diye konuştu. \"COĞRAFYAMIZIN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMU KADERİMİZE GİDEN YOLDA BİR İŞARET BİR İKAZ OLARAK GÖRÜYORUZ\" Erdoğan, \"İbn-i Haldun \'coğrafya kaderdir\' diyor. Peki bu hakikat birilerine coğrafyamızın kaderini belirleme hakkını verir mi? Kesinlikle hayır. Kaza ve kaderin sahibi rabbimizdir. Bize düşen kendi irademiz ve gücümüz nispetinde çalışarak kaderimizin gerçekleşmesine imkan tanımaktır. Coğrafyamızın içinde bulunduğu durumu kaderimiz olarak değil, kaderimize giden yolda bir işaret bir ikaz olarak görüyoruz. Hep birlikte Türkiye olursak kaderimiz de ona göre şekillenecektir\" ifadelerini kullandı. \"DAİMA EN İYİSİNİ UMARAK ANCAK EN KÖTÜSÜNE DE HAZIRLIKLI BULUNARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ\" Erdoğan, \"Daima en iyisini umarak ancak en kötüsüne de hazırlıklı bulunarak yolumuza devam edeceğiz\" dedi. \"BU SABAH İTİBARİYLE AFRİN SAVAŞINDA 1829 TERÖRİSTİ MEHMEDİMİZ ETKİSİZ HALE GETİRDİ\" Erdoğan, \"Bu sabah itibariyle Afrin savaşında 1829 teröristi Mehmedimiz etkisiz hale getirdi. Dağ taş, gece gündüz demeden şu anda bu mücadeleyi askerimiz sürdürüyor tüm imkânları ile. Bazı yalan yanlış şeyler çıkıyor. Hiçbirine aldırmadan yolumuza devam ediyoruz\" dedi. \"YANIMIZDA KOMŞULAR VAR İNANIN DOĞRU DÜRÜST ÇALIŞMIYORLAR\" Erdoğan, \"Bugün gelişmiş ülkelerin spordan sanata her konuda daha okul öncesinden başlayarak çocukların kabiliyetlerini tespit etmeye yönelik mekanizmalar kurduğunu biliyoruz. Artık Ana okulları süreci bunun en güzel ifadesi. Ülkemizde benzer bir yaklaşımı çok daha farklı bir şekilde inanıyorum. Anasınıfından itibaren sürekli öğrencilerimizin yönelimlerini belirlemek üzere çalışmalar gerçekleştirmeliyiz. Kabiliyetse bizim evlatlarımızdaki kabiliyet başka hiçbir yerde görmedim dersem yeridir. Evlatlarımıza inanıp, güveneceğiz bunu başaracaklar. Çalışkanlıksa bizim milletimizin fedakarlığının örneği pek az bulunur. Yanımızda komşular var inanın doğru dürüst çalışmıyorlar. Paraysa acayip de para alıyorlar. Ama tembeller. Bizim insanımız gibi değiller. Örnekleriyle ortada\" ifadelerini kullandı. \"SORUNU İNSAN KEŞFETME VE YETİŞTİRME SİSTEMİMİZDE, DAHA DOĞRUSU SİSTEMSİZLİĞİMİZDE ARAYACAĞIZ\" Erdoğan, \"Sorunu insan keşfetme ve yetiştirme sistemimizde, daha doğrusu sistemsizliğimizde arayacağız. Saldım çayıra mevlam kayıra mantığıyla bu işlerin içinden çıkamayız. Eğitim öğretim ve kültür konusunda niye nispeten geride kaldığımız konusunda hep hayıflanıyorum. Demek ki bir şeyleri eksik bırakmışız. Önümüzdeki dönemde, eğitim- öğretim ve kültür politikalarını hayata geçireceğiz. Gençlerimizdeki, çocuklarımızdaki heyecanı, şevki gördükçe geleceğimiz konusundaki umudum, güvenim katlanarak artıyor. 2019\'dan itibaren diğer bir çok konuda olduğu gibi bu konularda da Türkiye yeni bir döneme girecektir\" açıklamasında bulundu.