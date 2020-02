(Görüntülü Haber) Erdoğan: Bizi aldatmaya kalktınız öyle bir aldatma ki, 5 bin TIR, 2 bin kargo silah mühimmat soktunuz (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Amerika\'dan sözcü açıklama yapıyor; \'Afrin\'de kaygılıyız\' diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? Gelin bu terör örgütlerini temizleyelim dediğimiz zaman neredeydiniz? Siz terör örgütleri ile işbirliği yaparak DEAŞ\'ı temizleyeceğinizi söylemiştiniz. Yanlış yaparsanız, gelin bunu beraber yapalım dediğimizde bize inanmadınız. Buyurun şimdi PYD\'yi de YPG\'yi de Mehmetçiğimiz Özgür Suriye Ordumuz nasıl halletti işte ortada. Bizimle stratejik ortaksak bize saygı duyacaksın. Bizimle beraber yürüyeceksin. Bizi aldatmaya kalktınız. Öyle bir aldatma ki, 5 bin TIR fazlası var eksiği yok buraya silah soktunuz. 2 bin kargo silah mühimmat soktunuz\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı\'nda konuştu. \"HASAN CELAL GÜZEL AĞABEYİMİZE BİR KEZ DAHA ALLAH\'TAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM\" Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel\'in vefatına ilişkin Erdoğan, \"Bugün toprağa verilecek olan mücadeleci kişiliği ve kararlı duruşu ile kendisini bildiğimiz Hasan Celal Güzel ağabeyimize bir kez daha Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum\" dedi. \"İNŞALLAH, CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİMİZ BİTMEDEN BÜTÜN MUHTARLARLA İLE BİR ARAYA GELİRİZ\" Erdoğan, \"İnşallah, Cumhurbaşkanlığı dönemimiz bitmeden bütün muhtarlarla ile bir araya geliriz\" dedi. \"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3 BİN 647\'YE YÜKSELDİ\" Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Afrin şehir merkezinin tamamen teröristlerden temizlendiği müjdesini milletimizle paylaştık. Buraya girerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 647\'ye yükseldi. Amerika\'dan sözcü açıklama yapıyor; \'Afrin\'de kaygılıyız\' diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? Gelin bu terör örgütlerini temizleyelim dediğimiz zaman neredeydiniz? Siz terör örgütleri ile işbirliği yaparak DEAŞ\'ı temizleyeceğinizi söylemiştiniz. Yanlış yaparsanız, gelin bunu beraber yapalım dediğimizde bize inanmadınız. PYD\'Yİ DE YPG\'Yİ DE MEHMETÇİĞİMİZ ÖZGÜR SURİYE ORDUMUZ NASIL HALLETTİ İŞTE ORTADA Buyurun şimdi PYD\'yi de YPG\'yi de Mehmetçiğimiz Özgür Suriye Ordumuz nasıl halletti işte ortada. Bizimle stratejik ortaksak bize saygı duyacaksın. Bizimle beraber yürüyeceksin. BİZİ ALDATMAYA KALKTINIZ. ÖYLE BİR ALDATMA Kİ, 5 BİN TIR SİLAH SOKTUNUZ. 2 BİN KARGO SİLAH MÜHİMMAT SOKTUNUZ Bizi aldatmaya kalktınız. Öyle bir aldatma ki, 5 bin TIR fazlası var eksiği yok buraya silah soktunuz. 2 bin kargo silah mühimmat soktunuz. Biz paramızla silah istedik vermediniz ama terör örgütüne ücretsiz verdiniz. Bu nasıl ortaklık, dayanışma? Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Bütün o mühimmat yavaş yavaş bizim elimize geçiyor, geçecek. ŞEHİR MERKEZİNİ KONTROL ALTINA ALMIŞ BULUNUYORUZ. HASSASİYET İLE BU SÜREÇ DEVAM EDİYOR Şehir merkezini kontrol altına almış bulunuyoruz. Patlayıcıların kılıç artıklarının temizlenmesi için güvenlik güçlerimiz ve ÖSO mensubu kardeşlerimiz, askerlerimiz arama taramayı devam ettiriyor. Yarın orada herhangi bir sıkıntı yaşamamalıyız diye hassasiyet ile bu süreç devam ediyor, edecek. TÜRKİYE AFRİN\'E OPERASYON BAŞLATTIĞINDA ESTİRİLEN HAVAYI HATIRLIYORSUNUZ DEĞİL Mİ? Türkiye Afrin\'e operasyon başlattığında estirilen havayı hatırlıyorsunuz değil mi? Önce bir şaşkınlık yaşandı. Kimse bizim Fırat Kalkanı\'nın ardından böyle bir operasyona girişebileceğimizi öncelikle de Afrin\'i hedef alabileceğimizi beklemiyordu. Ardından terör örgütünü sürekli şişiren, büyüten, bölgede çok kanlı çatışmaların yaşanacağını veren haberler, yayılmaya çalışıldı. SÜREKLİ YANLIŞ YAPIYORSUNUZ, ÖNÜMÜZÜ KESMEYE KALKMAYIN, YOLA ÇIKTIK DEVAM EDECEĞİZ DEDİK Bu arada Batı ülkeleri de bize sürekli \'Afrin\'e girmeyin\' demeye utandıkları için olacak bir an önce operasyonları bitirin mesajları veriyor. Biz sürekli yanlış yapıyorsunuz, önümüzü kesmeye kalkmayın, yola çıktık devam edeceğiz dedik. Bu terör saldırılarından kurtulana kadar yola devam edeceğiz. BİZ ONLARI KIRMADIK. 2 AYDA AFRİN OPERASYONUNUN ASKERİ SAFASINI BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTİRDİK Biz onları kırmadık. Onların ricalarını yerine getirelim istedik. 2 ayda Afrin operasyonunun askeri safasını büyük ölçüde bitirdik. Aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer. PYD\'li çakallar da kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Güya bize karşı savaşmak için hazırladıkları mevziler, çukurlar gördünüz onlara mezar oldu. Sivillerin arkasına sığınarak ancak bu kadar dayanabildiler. SİVİLLERE ZARAR VERDİĞİMİZ İFTİRALARININ ÜZERİMİZE YAPIŞMASINI, BELGELERİ, GÖRÜNTÜLERİ İLE BOŞA ÇIKARTTIK Sivillere zarar verdiğimiz iftiralarının üzerimize yapışmasını, belgeleri, görüntüleri ile boşa çıkarttık. İster kendileri gelsin ister kuklalarını göndersinler, bu ülkeyi bu vatanı kimselere bırakmadık, bırakmayacağız. Hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar millet olarak birliğimizden kardeşliğimizden vazgeçmeyeceğiz. Ezanımızı susturamayacaklar, bayrağımızı indiremeyecekler. HALA BAZI GAFİLLER, BAZI HAİNLER BU MÜCADELEYİ KARALAMANIN ÖNÜNÜ KESMENİN GAYRETİ İÇİNDELER Hala bazı gafiller, bazı hainler bu mücadeleyi karalamanın önünü kesmenin gayreti içindeler. Daha dün \'Afrin\'e girilmesini doğru bulmuyoruz\' diyenlerin kim olduklarıın çok iyi biliyoruz. Şimdi ne diyorlar; ordumuzu tebrik ediyorlar. Ne oldu şimdi size? Hep manevra bunların hayatı manevra. Ey şu anda ana muhalefetin başı ve yanındakiler siz \'PYD\'yi terör örgütü değildir\' diye açıklamadınız mı? Biz PKK\'nın bunların siyasi yan kuruluşu olduklarını açıkladığımız halde siz aksini savunmaya kalktınız. Afrin\'de, PKK, PYD ile savaştık. Bütün yandaşları ile savaştık. 15 Temmuz\'u terörle mücadelemizi önemsizleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapanları milletimiz çok iyi biliyor. Ana muhalefeti de çok iyi takip ediyor. MHP İLE MÜŞTEREK OLARAK AFRİN\'E OLAN O DAYANIŞMAYI HAZMEDEMEDİLER Ben inanıyorum ki ana muhalefetin Afrin olayında takındığı tavrı MHP ile müşterek olarak Afrin\'e olan o dayanışma noktasındaki ruhtan kaynaklanan o seslenişimizi bunlar hazmedemediler. Bunun için çılgınca değişik şekilde saldırdılar. Sonunda Hakk\'a inananlar teslim olanlar buradan muzaffer çıktı. Karın ağrılarını, kafalarındaki sinsilikleri bizim nezdimizde şahsileştirerek anlatmaya çalıştılar. Devekuşu misali kafalarını kuma gömüyorlar ama hakikatler ortada farkında değiller. ÇATLASANIZ DA PATLASANIZ DA TÜRKİYE\'Yİ DURDURAMAYACAKSINIZ Bu ülkede artık emirleri başkalarından alan değil sadece ve sadece milletinden alan bir hükümet, ordu, devlet var. Buradan açıkça söylüyorum; çatlasanız da patlasanız da Türkiye\'yi durduramayacaksınız. 2023 hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaksınız. KENDİSİNE SAF OLARAK MİLLETİMİZİN KARŞISINI BELİRLEYEN İSE KADERİNE RAZI OLUR Büyük ve güçlü Türkiye\'nin inşasının önünü kesemeyeceksiniz. 2053 ve 2071 vizyonlarımızın yükselişini engelleyemeyeceksiniz. Ok yaydan çıktı artık. Türk milleti üzerindeki asırlık külleri silkeleyerek kadim medeniyetinin inkişaf ateşini yeniden alevlendirmiştir. Bu yolda milletimizle birlikte olan, büyük Türkiye\'de yerini alır. Kendisine saf olarak milletimizin karşısını belirleyen ise kaderine razı olur. Bizi uzak tutmaya çalıştıkları her yerde kendi şartlarımızda daha güçlü şekilde olmak boynumuzun borcudur.\" \"HERHANGİ BİR AKSİLİK DURUMUNDA KAYBEDENİN BİZ DEĞİL TÜRKİYE OLACAĞINI AKLIMIZDAN ÇIKARMAMALIYIZ\" 2019 seçimlerine değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Siyasi ittifakların yolunu açarak bu konudaki hesapları da büyük ölçüde bozduk. Herhangi bir aksilik durumunda kaybedenin biz değil Türkiye olacağını kesinlikle aklımızdan çıkarmamalıyız. Mesele siyasi rekabet olmaktan çıkmış, milletimizin, devletimizin bekası meselesine dönüşmüştür. Türkiye bu engelleri aşar 2023 hedeflerine ulaşırsa ondan sonra gençlerimize gönül huzuru ile bırakabileceğimiz bir ülke inşa etmişiz demektir. 15 yıllık iktidar dönemi yorgunluğu bahene olamaz. 2019\'un şifresi yenilenme, tazelenmedir. Biz yerimizde sayarsdak CHP\'nin durmuna düşeriz. ÖNCE MAHALLİ SONRA MİLLETVEKLİ SEÇİMLERİNDE HEDEFİMİZ YÜZDE 50\'NİN ÜZERİNE ÇIKMAKTIR Önce mahalli sonra milletvekli seçimlerinde hedefimiz yüzde 50\'nin üzerine çıkmaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaten başka bir şansımız yok 50 artı 1.\"