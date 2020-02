(Görüntülü Haber) Erdoğan: Ana muhalefetin adayı neyi ile milletin karşısında 4

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) -CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili olarak, \"Şimdi birileri çıkmış diyorlar ya \'Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek, Cumhurbaşkanı adayı yatırımları ile tanınmış olacak\' Nerede o aday? Ziya Paşa, \'Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri\' diyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı neyi ile milletin karşısında\" dedi. Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları 5\'nci Olağan Kongresine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek ve MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Sizlerle birlikte buradan inşallah 24 Haziran\'a yürüyoruz. 16 Nisan halk oylamasında yüzde 68 gibi rekor bir oyla yanımızda bulunduğunu gösteren Kayseri halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Kayseri inşallah 24 Haziran\'da cesaretle Türkiye\'yi şahlandıracak illerin başında gelecektir. Ey Kayseri, 24 Haziran\'da güçlü hükümetiyle, bağımsız ve tarafız yargısıyla yeni bir Türkiye\'ye merhaba demeye hazır mıyız? Birileri bir fitne, fesat kaynatıyor. Oyumu Cumhurbaşkanı\'na vereceğim ama parlamentoda Ak Parti\'ye vermeyeceğim. Siz ne diyorsunuz ? Bu oyunu bozmaya var mıyız? Bu oyunun kimlerin olduğunu anlıyorsunuz inşallah bu münafıklar çetesini hep birlikte yere gömeceğiz. Kayseri\'de bu oyun sökmez. Tabii ki Türkiye\'de bu oyun sökmez. Kayseri, 24 Haziran geniş halk ve özgürlükleriyle daha güçlü bir Türkiye\'ye götürmeye hazır mıyız? Benim bilip tanıdığım Kayseri budur. Her zaman milletini ve devletinin yanında olan Kayseri budur. Kayseri\'nin hanımları, kendiniz, aileniz ve ülkeniz için 24 Haziran\'a kadar gece gündüz koşturmaya hazır mıyız? Benim bildiğim, sevdiğim, güvendiğim Kayseri budur. Rabbim hepinizden razı olsun\" diye konuştu. \'BUNLAR BENİM RÜYAMDI\' Kayseri\'de yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, \"Kayseri bize destek oldu, bizde Kayseri\'ye destek olduk. Kayseri\'ye son 15 yılda 20 milyar liralık yardım yaptık. Eğitimde 4 bin 337 yeni derslik, yüksek öğretim öğrencilerimiz için 5 bin kişilik yurtlar açtık. 41 adet sağlık tesis yaptık. Biraz sonra şehrimize kazandırdığımız eşine az rastlanır şehir hastanesinin açılışını yapacağız. Bunlar benim belediye başkanlığı dönemimdeki rüyamdı. Maliyeti 430 milyon Euro. Niye? Çünkü Kayseri\'ye yakışan bu. Bu dev eserin yatak kapasitesi bin 607. Örnek bir sağlık kuruluşu. Kayseri ile birlikte 5\'inci şehir hastanemizi açmış bulunuyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar 4 şehir hastanesini daha hizmete alacağız. Şehir hastanemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. TOKİ Kayseri\'de 17 bin 800 konut projesi gerçekleştirdi. Kayseri\'ye Cumhuriyet tarihinde 83 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 16 yılda 537 kilometre bölünmüş yol yaptık. İşte farkımız bu. Yüksek hatlı trenin alt yapısı yapıldı. İnşallah yakında inşasına başlıyoruz. Toplamda 642 kilometre uzunluğa sahip başka bir hızlı tren çalışmalarına başlandı\" dedi. \'ANA MUHALEFETİN ADAYI NEYİ İLE MİLLETİN KARŞISINDA\' Cumhuriyet Halk Partisi\'nin cumhurbaşkanı adayını eleştiren Erdoğan, \"Şimdi birileri çıkmış diyorlar ya \'cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek, cumhurbaşkanı adayı yatırımları ile tanınmış olacak\' Nerede o aday? Ziya Paşa, \'Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri\' diyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı neyi ile milletin karşısında. Bizim millete hizmetimiz belediye başkanlığı ile başladı. Başbakanlığımız ve cumhurbaşkanlığımız ile devam ediyor. Biz sizinle büyüdük sizinle devam ediyoruz\" dedi. \'BU SİYASET TARZI MAZLUM BİR BAŞBAKAN\'I DARAĞACINA GÖTÜRDÜ\' Kayserilinin ticareti iyi bildiğini belirten Erdoğan, \"Kaliteden de çok iyi anlar. Kayseri siyasetçinin de kalitelisini de çok iyi bilir. Ana muhalefetin ve onunla birlikte hareket edenlerin tavırlarına, hesaplarına, taktiklerine bir bakın. Oyun için de oyun. gördüğünüz tek şey tutarsızlık, millete saygısızlık olacaktır. Haftalarca milleti oyaladılar yok çatı, yok kapı dediler .Sonrasında ince siyaset yaptılar. Seçim bu haziranda değil önümüzdeki yılın kasımında olsa da farklı bir şey yaşanmayacaktı. Bu 2 haftada yaşananlar kimlerin siyaseti sadece kendi çıkarları için düşündüğünü tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Bu siyaset tarzı mazlum bir Başbakan\'ı darağacına gönderdi. Bu siyaset tarzı 1980 darbesinde bir sağdan bir soldan diyerek fidan gibi gençlerin hayatlarını kararttı. Bu siyaset tarzı ülkemizin başına bir kara bulut gibi çökmesine neden oldu. Tayyip Erdoğan tüm siyasi hayatı boyunca bununla mücadele etmiştir. Yeri gelmiş milletvekilliği elinden alınmıştır, başbakanlığı elinden alınmak istenmiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar mücadelemize devam ettik\" dedi. \'YARIN İSTANBUL\'DA MANİFESTOMUZU PAYLAŞACAĞIZ\' Yeni sisteme değinen Erdoğan, \"Artık bu yönetim sistemiyle daha fazla gidemeyeceğimi gördük. 15 Temmuz darbe girişimi milletimin de artık \'dur\' kararında olduğunu gösterdi. Türkiye\'yi ve Türk milletini esir etmek için başlatılan darbe girişimi tarihin en büyük diriliş hamlesine dönüştü. Her olanda hayır vardır. Bizde böyle diyerek ülkemizi bu süreçten en sağlıklı şekilde çıkarmak için harekete geçtik. Milliyetçi Hareket Partisi ile kurduğumuz ve Büyük Birlik Partimizin desteğiyle dün YSK\'ya başvurumuzu yaptık. Yeni Kapı ruhu Cumhur ittifakına dönüştü. Ayrılığa, gayrılığa son. Şimdi beraberlik zamanı. Yarın İstanbul\'da manifestomuzu paylaşacağız\" diye konuştu. \'NEREDE TERÖRİST VARSA YOK EDİYORUZ\' Terör örgütleri ile mücadelenin devam edeceğini kaydeden Erdoğan, \"Terör örgütleri ile mücadeledede zafiyete izin vermeyeceğiz. Ana muhalefetin başındaki zat \'Afrin\'e gitmeyin\' diyor. Sen bu ülkenin başında olsaydın Allah göstermesin kim bilir şimdi Hatay\'da Gaziantep\'te, Şanlıurfa\'da ne olacaktı? Biz ülkemizi taciz eden kim olursa olsun beklemeyiz üzerine gideriz. Afrin\'e gittiğimiz gibi Fırat Kalkanı harekatında önce Cerablus, El- Bab dedik ve 2 bin kilometrelik alanı kontrol altına aldık. Afrin\'de de yine 2 bin kilometrelik alanı kontrol altına aldık. Afrin\'de 4 bin 406 terörist etkisiz hale getirildi. Kararımızı verdik adımımızı attık. Bunların anladığı dile ne ise o dilde konuşacağız. Sınırlarımız içinde de dağ taş demeden nerede terörist varsa yok ediyoruz. Türkiye\'yi tehdit eden son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğiz\" diye konuştu. \'S&P HADDİNİ BİL\' S&P derecelendirme kuruluşunun Türkiye\'nin derecesini bir kademe düşürdüğünü belirten Erdoğan, \"Sözde Türkiye\'nin geriye gittiğini söylüyor. S&P kuruluşu haddini bil. Türkiye nerede siz nerede. Zaten biz bunları dehledik. Artık onlara üyeliğimiz yok ama bunlar durmuyor Türkiye\'ye not vermeye çalışıyorlar. Sen bu ülkenin öğretmeni değilsin. Kendi yoluna bak\" dedi.