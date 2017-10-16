(Görüntülü Haber) Erdemli'de Limonata Festivali

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde, belediye tarafından limon tüketimini arttırmak ve tanıtımını yapmak amacıyla ilki gerçekleştirilen Limonata Festivali büyük ilgi görürken, ünlü pop sanatçısı Çelik sahne alarak hayranlarına muhteşem bir konser verdi. Dr. Devlet Bahçeli Meydanı\'nda Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen festivale Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Başkan Tollu, Erdemli\'nin Türkiye\'nin en güzel ilçelerinden biri olduğunu belirterek, \"Ülkemizde limon üretiminin yüzde 65\'ini karşılayan ilçemizde üreticilerin emeklerinin karşılığını alamaması bizleri üzmektedir. İlçemizde üretilen limonlarımız dalında en fazla 2 TL\'ye satılırken aynı limonlar büyük şehirlerin marketinde kilosu 10 TL\'den satılıyor. Bu farkın yetkililer tarafından düzeltilmesini istiyoruz\" dedi. Erdemli\'nin bir limon cenneti olduğunu ifade eden Tollu, \"Limonlarımızın ünü bütün dünyada bilinmektedir. Belediye olarak ilçemizin tanıtımını yapmak, limon tüketimini arttırmak ve üreticilerimize az da olsa bir fayda sağlamak amacıyla bu yıl Limonata Festivali\'ni düzenledik. Bundan sonraki yıllarda da festivalimizi düzenleyeceğiz\" diye konuştu. Yaklaşık 6 bin litre limonata dağıtılırken, \'En hızlı limonata içme\', \'Limon soyma\' yarışmaları düzenlendi. Yarışmalarda derecelere girenlere değişik hediyeler verildi. Festival akşamında ise ünlü pop sanatçısı Çelik sahne aldı. Çelik, Erdemli\'ye gelmekten çok mutlu olduğunu ve Limon diyarında Limonata Festivali\'nde sahne alarak hayranlarını ile buluşmasını sağlayanlara teşekkür etti. Çelik, birbirinden güzel şarkıları ile hayranlarına muhteşem bir konser verdi.