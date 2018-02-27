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(Görüntülü Haber) Erciyes'te yoğun tipi

KAYSERİ,(DHA)ERCİYES'te yaşanan şiddetli tipi nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı

27 Şubat 2018 15:20

KAYSERİ,(DHA)ERCİYES\'te yaşanan şiddetli tipi nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Kayseri\'den Erciyes Kayak Merkezine hareket için yola çıkan sürücüler Erciyes\'te yoğun tipiye yakalandı. Jandarma Kurtarma ekipleri, saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan tipide yolda kalan araçları kardan güçlükle kurtardı. Saat 02.00-04.00 arasında Kayseri- Erciyes- Develi, Develi- Erciyes-Kayseri Jandarma Arama Kurtarma, karayolu,karayolları ve Erciyes AŞ ekiplerince ulaşıma açık tututulup, yolda kalan araçlar kurtarıldı, Erciyes\'te sezon yağışla birlikte kar kalınlığı 2 mletre 30 santime ulaştı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri bugün kent merkezinde havanın yağmurlu geçeceğini , yüksek kesimlerde ise kar yağışı olacağını ifade etti.

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