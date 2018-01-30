(Görüntülü Haber) Erciyes'te sömestir tatilinde mekanik tesisler önünde uzun kuyruklar oluştu

KAYSERİ,(DHA)TÜRKİYE\'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi\'nde sömestir tatilinde kayaksever bereketi yaşandı.Özellikle, mekanik tesislerin önünde bu nedenle uzun kuyruklar yaşandı. Kış turizm merkezi Erciyes\'te sömestir yoğunluğu yaşanıyor. Yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler ve ögrenciler Erciyes\'e adeta akın etti. Aşırı yoğunluğun yaşandığı Erciyes\'te kayakseverler,teleski, telesiyej ve gondola binmek için , Erciyes dağının Tekirkapı, Develi kapı ve Hacılarkapı istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Erciyes\'te kayak ve kızak satışı yapan esnafta yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını belirtti. Erciyes dağında toplam 1600 yatak kapasiteli oteller ise ,sömestir tatilini yüzde 100\'e yakın doluluk oranı ile geçirdi.