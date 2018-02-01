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(Görüntülü Haber) Erciyes'te gece kayağı

Oktay ENSARİ - KAYSERİ,(DHA)TÜRKİYE'nin önemli kış sporları ve turizm merkezi Erciyes dağındaki pistlerdeki gaündüz yoğunluğu geceyede kaydı

01 Şubat 2018 15:43

Oktay ENSARİ - KAYSERİ,(DHA)TÜRKİYE\'nin önemli kış sporları ve turizm merkezi Erciyes dağındaki pistlerdeki gaündüz yoğunluğu geceyede kaydı. Kayakseverler Erciyes AŞ tarafından Tekirkapı\'da özel olarak aydınlatılan pistlerde gece kayak sporu yapmanın keyfini çıkartıyor Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murnat Cahit Cıngı, toz karı ile ünlü Erciyes dağındaki 4 ayrı merkezde pistlerin gündüzleri sömestir tatili nedeniyle de tıklım tıklım dolduğuna dikkat çekerek, Gündüz yoğunluğundan kaçınanlar veya gündüz işte çalışıp gece kayak yapmak isteyenler için özellikle Tekirkapı\'daki, 2 bin 200 metredeki Tekir yaylasının oteller bölgesindeki pisti geceleri aydınlatıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nin yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye\'nin en gelişmiş kış sporları merkezi haline gelen Erciyes, kayak severlere gece gündüz demeden kesintisiz kayak yapma imkânı sunuyoruz. Ülkemizin ilk ve tek dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen dağda yapılan yaklaşık 1 milyon TL\'lik yeni yatırımlarla, Tekir Kapı bölgesinde bulunan piste döşenen 22 ışıklandırma direği ile gece aydınlatması sağlıyoruz.. Erciyes\'te gece boyunca çalışan mekanik tesisler sayesinde tatilciler sömestirin tadını doyasıya çıkarıyor diyor Kış sezonu boyunca her haftasonu ve sömestr tatili boyunca ise her gece düzenlenen gece kayağı etkinliğine tatilciler yoğun ilgi gösteriyor. Kayakseverler, kendilerine Erciyes A.Ş. tarafından hazırlanan ücretsiz Sıcak Şıradan içiyor.

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