(Görüntülü Haber) Erciyes Dağında kayaklı defile (2)

KAYSERİ,(DHA) KAYSERİ Olgunlaşma Enstitüsü ile Erciyes A.Ş. tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte 8\'i kadın 10 kayakçı Erciyes\'te yöresel kıyafetlerle kayaklı defile yaptı. Erciyes Kayak Merkezinde düzenlenen etkinlikte, 8\'i kadın 10 kayakçı yöresel kıyafetleri defile ile sergiledi. Defilede Kayseri yöresine ait kına kıyafeti, Türkmen kıyafeti, bindallı, günlük ve Türk bayraklı elbise bulunuyor. Gondol ile 2470 metre yüksekliğe çıkan kayakçılar ardından defile yaparak 2200 metredeki Tekir yaylasındaki oteller bölgesine kadar indi. Çevredeki vatandaşlar ve kayakseverler bu ilginç defileyi ilgiyle izledi.