T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Erciyes Dağında kayaklı defile (2)

KAYSERİ,(DHA) KAYSERİ Olgunlaşma Enstitüsü ile Erciyes A

10 Mart 2018 15:10

KAYSERİ,(DHA) KAYSERİ Olgunlaşma Enstitüsü ile Erciyes A.Ş. tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte 8\'i kadın 10 kayakçı Erciyes\'te yöresel kıyafetlerle kayaklı defile yaptı. Erciyes Kayak Merkezinde düzenlenen etkinlikte, 8\'i kadın 10 kayakçı yöresel kıyafetleri defile ile sergiledi. Defilede Kayseri yöresine ait kına kıyafeti, Türkmen kıyafeti, bindallı, günlük ve Türk bayraklı elbise bulunuyor. Gondol ile 2470 metre yüksekliğe çıkan kayakçılar ardından defile yaparak 2200 metredeki Tekir yaylasındaki oteller bölgesine kadar indi. Çevredeki vatandaşlar ve kayakseverler bu ilginç defileyi ilgiyle izledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİDHA KAYSERİ Olgunlaşma EnstitüsüErciyesErciyes Kayak MerkezindeDefilede KayseriTürkmenTürkGondolTekir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24