(Görüntülü Haber) Erciyes Dağında kasksız kaymak yasak

Oktay ENSARİ -Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,DHA) TÜRKİYE\'nin önemli kış sporları ve kayak merkezi Erciyes dağındaki pistlere ve mekanik tesislere kasksız sporcu ve kayakçı alınmıyor. Uluslararası kayak pistlerinin de (FİS) bulunduğu dağdaki 3 ayrı merkezde Hayatınız bizim için kıymetli. Kasksız mekanik tesislere binmeyin, pistlere çıkmayın şeklinde uyarı levhaları asıldı. Uluslarası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından da tescil edilen bir çok kayak pistine sahip Erciyes dağının işletmesini üstlenen Büyükşehir Belediyesine ait Erciyes AŞ tarafından alınan kask kararı, dağaki 2 bin 200 metreden 3 bin 400 metredeki i Tekirkapı, Hacılar Kapalı, Develikapı gibi merkezlerde titizlikle uyğulanıyor. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, gerek sporcuların gerekse kayakseverlerin ve kızak kayanlar ile jetskiye binenlerin can güvenliğinin kendileri için hperşeyden önce geldiğini hatırlattı. Cıngı Olası bir kaza, bir düşme, bir çarpma gibi fiziksel olaya karşı kayak yapanları, teleski, telesiyej , gondol gibi mekanik tesislere binenleri koruma amaçlı olarak bu sezon kask zorunluluğu uyguluyoruz. dedi Dağın çeşitli yerlerine ve pistlerle mekanik tesislerin önüne yerleştirilen uyarı levhalarında Sizin sağlığınız bizim için önemli şeklindeki uyarı yazıları yer aldı