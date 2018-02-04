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(Görüntülü Haber) Erciyes Dağı'nda arabaşı kuyruğu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Erciyes Dağı'nda arabaşı etkinliği düzenlendi

04 Şubat 2018 01:11

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Erciyes Dağı\'nda arabaşı etkinliği düzenlendi. Kayakseverler, Yozgat\'ın ünlü yemeği arabaşının tadına bakmak için kuyruğa girdi.

Erciyes Dağı\'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası ve Oteller bölgesinde Bozok Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 6 kazan arabaşı çorbası kaynatıldı. Tepsilere hamuru döküldü. Dernek Başkanı göz doktoru Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, \'\'Yozgat\'ın geleneksel yemeği, Bozok kültüründe önemli yeri olan arabaşı yemeğini tanıtmak, Anadolu\'nun özellikle Bozok yaylasının bu kültürel değeriyle insanları buluşturmak, Erciyes\'te kayak yapıp üşüyen ve günübirlik dağa gelen vatandaşların içini ısıtmak amacıyla kaz etinden yapılan çorba eşliğinde sunum yaptık \'\' dedi.

Yaklaşık 3 bin kişilik arabaşı, kısa sürede tükendi.

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