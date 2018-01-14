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(Görüntülü Haber) Ercan Kesal okurlarıyla buluştu

İbrahim MAŞE MERSİN, (DHA) MERSİN'de hayranları ile buluşan oyuncu, senarist ve yazar Ercan Kesal, okurları için kitaplarını imzaladı

14 Ocak 2018 17:28

İbrahim MAŞE MERSİN, (DHA) MERSİN\'de hayranları ile buluşan oyuncu, senarist ve yazar Ercan Kesal, okurları için kitaplarını imzaladı. Sokak Kitapevi\'nde düzenlenen imza gününe Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Özellikle gençlerin sevgisi ile karşılaşan Kesal, \'Nasipse Adayız, \'Aslında ve \'Zamanın izinde\' isimli kitaplarını imzaladı. Her bir okuru ile tokalaşıp kısa sohbetler eden Kesal da okurlarıyla yakından ilgilendi. Mersin\'deki okurlarıyla buluşmanın kendisi için mutluluk olduğunun ifade eden Kesal, Mersin, her yeni kitapta gelmek istediğim, davet edildiğim bir yer. Buradaki ilgiden fazlasıyla memnunum. Buradaki arkadaşlarım okumaya çok meraklı, entelektüel, seviyeleri çok yüksek, ciddi okuma kültürü olan bir kesim. Onlarla birlikte olmaktan,kitaplarımı paylaşmaktan çok mutluyum dedi. Kesal, hayranları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kentten ayrıldı.

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