(Görüntülü Haber) Erbil'e organ taşıyan THY uçağına kalkışta öncelik verildi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Erbil seferini yapan yolcu uçağı kalkış sırasında organ taşıdığı için öncelik istedi. Edinilen bilgiye göre; Atatürk Havalimanı’nda hava trafiğinin yoğun olduğu dün öğle saatlerinde Erbil’de organ nakli bekleyen bir hastaya organ taşıyan THY uçağı zamanla yarıştı. THY’nin İstanbul-Erbil seferini yapan Airbus A330 tipi uçağın pilotu, organ bekleyen hasta için kalkışta öncelik istedi. Uçağın pilotu kalkış sırasında medical kit taşıdığını Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne bildirdi. Bunun üzerine THY uçağına kalkış için öncelik verildi. Uçak planlanan saatinden 8 dakika önce Erbil’e iniş yaptı.