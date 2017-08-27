(Görüntülü Haber) Erbil'deki Peşmerge mühimmat deposunda patlama

DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK\'taki \'Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin merkezi Erbil kentinde \'Zerevani\' olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı\'na ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi. 3 peşmergenin hafif yaralandığı patlama ile ilgili araştırmalara devam ediliyor. Bölgedeki Kürt haber sitelerinin haberine göre, Erbil\'in çıkışında bulunan Zerevani Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nın eski yerleşkesindeki bir mühimmat deposunda, dün gece patlama meydana geldi. Peşmerge yetkilileri, patlamanın mühimmat deposunda çıkan bir yangından sonra meydana geldiğini belirtti. Mühimmat deposundaki ilk patlama ardından peş peşe patlama sesleri gelmesi paniğe neden oldu. Herhangi bir can kaybının olmadığı patlamada, mümihmat deposu çevresinde görevli 3 peşmergenin hafif yaralandığı belirtildi. Patlamanın meydana geldiği depoda, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen mühimmatların muhafaza edildiği ifade edildi. Erbil\'in kırsal kesiminde bulunan depoda çıkan yangın, geç saatlere kadar süren müdahale sonucu söndürüldü. Zerevani Özel Kuvvetler Komutanı General Aziz Veysi, can kaybı olmayan patlamanın, herhangi bir terör saldırısından kaynaklanmadığını söyledi.