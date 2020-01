(Görüntülü Haber) Erbaa'daki fabrikalar çalıştıracak işçi bulmakta zorlanıyor

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa İlçesi\'nde Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki tekstil fabrikaları çalıştıracak işçi bulmakta zorlanıyor. Erbaa\'da 2014 yılında 1500 işçinin çalıştığı Organize Sanayi Bölgesi arka arkaya gelen yatırımlarla 2017 yılında 3 bin 22 kişilik istihdam rakamına ulaştı. Özel sektör ilçedeki potansiyeli değerlendirmek için yeni yatırım yapma kararı aldı. Bu kapsamda 11 fabrikanın kurulması için çalışma başlatıldı. Ancak, özel sektör inşa çalışmaları devam eden fabrikalarda istihdam edilecek işçi bulmakta sıkıntı çekti. Reklam panolarına asılan ilanlarla fabrikalarda çalışacak işçi aramaya başlandı. Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir tekstil fabrikasının müdürü Mahir Koçali, şöyle dedi: \'\'Erbaa Bölgesi\'nde tekstil her ne kadar 10 yıllık geçmişe dayansa da belli sıkıntılar yaşanıyor. Yeni elemanların sektöre kazandırılması gerekiyor. OSB içerisinde kreş açılarak eskiden yetişmiş elemanların tekrar bünyeye sokulması gerekiyor. Şu an Türkiye İş Kurumu\'ndan istihdam sağlama süreci var. Bunlar 3 aya düşürüldü. Bu 3 aylık süreç içerisinde vasıfsız bir elemanın vasıflı hale gelmesi olanağı yok. Biz yalın sistemde insanları eğittiğimiz için buradaki süreçler genelde 4-5 ayda belli bir kapasiteye gelmekte. 3 aylık süre bize yeterli gelmiyor. Biz de artık vasıflı eleman bulma yollarına gidiyoruz. O da piyasada kıt olduğu için alma şansımız biraz daha zorlaşıyor\'.\" İnşa çalışmaları süren yeni fabrikalar ile tersine göçün yaşanabileceğini söyleyen Koçali, tekstil sektörünün çalışabilmesi rahat bir iş kolu olduğunu söyledi. Koçali, şöyle dedi: \"Bir elemanın vasıfsızlıktan vasıflı hale gelmesi 4-5 aylık bir süreci kapsamaktadır. 5 ay bu işte çalışan insanların artık elinde bir bileziği oluyor. Artık sigortalı ve maaşı bankasına yatan ve her şeyde rahat, huzurlu bir ortamda çalışabiliyorlar. Özellikle İstanbul’daki Tokatlılar\'a seslenebilirim. İstanbul’un trafiğindense; ben 4 yıldır Erbaa’dayım. Buranın hem doğal yaşam koşulları, hem ucuz yaşam koşulları ve olmayan trafiğinden dolayı tersine göç yaşanabilir diye düşünmekteyim.\" \'İSTİHDAM 3 BİN 22 KİŞİDEN, 5 BİN 600’E ÇIKACAK\' Önümüzdeki 2018 yılının 6’ncı ayında 3 bin 22 kişilik istihdam rakamının 5 bin 600 kişiye ulaşacağını ifade eden Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ise şöyle dedi: \"Özellikle tekstil alanındaki fabrikaların buraya yoğun şekilde gelmesiyle 2014 yılından sonra Erbaa OSB’de büyük bir gelişme oldu. Şu an itibariyle üretimde olan 16 tane fabrikamız var. Burada toplam 3 bin 22 kişi çalışıyor bunların 1666’sı kadın 1356’sı erkek. Bunun yanında da 8 tane yeni firmaya, 3 tane de mevcut firmalarımıza yer tahsisimiz neticesinde 11 tane fabrikanın burada faaliyete geçmiş olması sağlanacak. Bunların işe başlamasıyla beraber 2018 yılının 6’ıncı ayında 5 bin 600 civarında çalışan sayısına ulaşmış olacağız. Yaklaşık 27 firmamız çalışacak. Önümüzdeki günlerde zannedersem işsizliğin olmadığı bir ilçe konumuna geleceğiz.\" \'MAAŞLARINI BİZ ÖDÜYORUZ\' Açtıkları kurslar ve Türkiye İş Kurumu aracılığı ile işçi bulma sorununu gidermeye çalıştıklarını kaydeden Kaymakam Karacan, şunları söyledi: \"Çalışmalarımız; meslek edindirme kursları ve İş Kurumu vasıtasıyla yapılacak işçi temin etme şeklinde. Bu nedir? Biz onlara diyoruz ki siz elemanlarınızı bulun bunların 3 ay, 4 ay maaşını biz ödeyelim. Niye maaşlarını biz ödüyoruz bu arkadaşlar o mesleği edinene kadar, niteliğe sahip olana kadar maaşlarını İşkur vasıtasıyla ödüyoruz. Bu da fabrikaların işine geliyor. Yani acemilik kısmını biz ödüyoruz, ustalık kısmı başladığı zamandan itibaren de ücretleri kendi fabrikaları ödemeye başlıyor. Halk Eğitim olarak kurslar açıyoruz. Bu kursları sürekli ilan ediyoruz. Gelmek isteyenlere ücret de veriyoruz.Günlük ücretleri de var onların. Hem mesleğini öğreniyor, hem ücretini alıyor. Meslek belgesini aldıktan sonra direkt olarak fabrikaya gidip başlıyor. Sağ olsun belediyemiz de aynı şekilde destek veriyor. Çalışmak isteyenlere iş başı kursu şeklinde kurslar düzenleyerek eksiği gidermeye çalışıyoruz. Biraz zorluk olacak ama inşallah Erbaa işsizliğin olmadığı bir ilçe durumuna gelecek. Erbaa’da İşkur\'a müracaatlar bakımından 3 bin 800 kişi civarında işsiz başvurusu var. Bunları da kurslarla belli bir kaliteye getirdiğimiz zaman hemen iş başı yaptırıyoruz. Bugün neredeyse 65 bin merkez nüfusu 100 bin toplam nüfusu olan Erbaa’da başvuru bu kadar.\'\'