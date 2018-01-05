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(Görüntülü Haber) Erbaa'da trafik kazaları Mobese kameralarına yansıdı

İbrahim UĞUR ERBAA(Tokat), (DHA) TOKAT'ın Erbaa ilçesinde çeşitli tarihlerde meydana gelen trafik kazaları kentteki Mobese kameralarınca kaydedildi

05 Ocak 2018 14:23

İbrahim UĞUR ERBAA(Tokat), (DHA) TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde çeşitli tarihlerde meydana gelen trafik kazaları kentteki Mobese kameralarınca kaydedildi. Genellikle sürücü hatasından kaynaklandığı görülen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları kentin çeşitli noktalarında yer alan Mobese kameralarına yansıdı. Kazaların çoğunun kavşaklarda meydana geldiği görüldü. Karayaka Kavşağında bir kamyonetin Karayaka Bulvarına doğru ilerlediği sırada D-100 Karayolunda seyreden başka bir kamyonetle çarpıştı. Kazayı iki sürücü de yaralı olarak atlattı. Çarpışmanın etkisiyle iki kamyonet de kavşaktaki yön tabelasına çarparak durabildi. Bir diğer kaza ise Stadyum Kavşağında meydana geldi. Erek Caddesine yönelen otomobil Gazi Bulvarında seyreden otomobille çarpıştı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

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