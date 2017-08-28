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(Görüntülü Haber) Erbaa'da 2 katlı ahşap evde yangın

İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa ilçesi'nde 2 katlı ahşap evde yangın çıktı

28 Ağustos 2017 20:16

İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa ilçesi\'nde 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu. Yangın öğle saatlerinde ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Üzümlü Köyü\'de Adem Hezenci\'ye ait ahşap evin ikinci katında çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin bir saat süren çalışması sonrası söndürüldü. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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