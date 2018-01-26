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(Görüntülü Haber) Epilepsi geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirdi

ADANA, (DHA)- ADANA'da minibüs şoförü Özay Şahin (42), epilepsi nöbeti geçiren yolcusunu, güzergahını değiştirip, hastaneye yetiştirdi

26 Ocak 2018 20:42

ADANA, (DHA)- ADANA\'da minibüs şoförü Özay Şahin (42), epilepsi nöbeti geçiren yolcusunu, güzergahını değiştirip, hastaneye yetiştirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çukurova ilçesi\'nde sabah saatlerinde 01 M 0723 plakalı minibüsle sefere çıkan 20 yıllık şoför Özay Şahin, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi\'ne geldiğinde en arka koltukta oturan yolculardan Suphican Doğaç Uysal (15), rahatsızlandı. Yolcular, Uysal\'a ilk müdahaleyi yaparken, Şahin ise yoğun trafiğe rağmen güzergâhı değiştirdi. Uysal\'ı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne yetiştirdi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Epilepsi nöbeti geçirdiği belirlenen Suphican Doğaç Uysal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

\'ÇOK MUTLU OLDUM\'

20 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını anlatan Özay Şahin, \"Yolculardan bir anda ses gelince baktım, kalp krizi geçiriyor sandım. Hemen yolcularımız müdahale etmeye başlarken, soğuk kanlılığımı korudum. Yolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Ambulansa haber verecektim, hastaneye 3-4 dakikalık mesafedeydim. Hemen yetiştirebileceğimi düşündüm. Çok şükür ki yetiştirebildim. 5-10 dakika hastanede kaldıktan sonra yolcularımızı alıp, seferimi tamamladım. Durumunun iyi olduğunu öğrendim. Oradaki memur sen gidebilirsin deyince ayrıldım. Yılların vermiş olduğu bir tecrübem var. Engelli Agit kardeşimiz dayak yerken herkes izlemişti, ama benim minibüsteki yolcular öyle bir şey yapmadı. Mutluyum\"dedi.

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