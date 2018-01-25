(Görüntülü Haber) Enver Yücel: Ezberci öğrenciler yetiştirmeyeceğiz

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'DE veli ve öğrencilerle bir araya gelen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, \"Artık hocanın dersi anlatıp, müfredatın ezberletildiği bir sistem yok. Biz ezberci öğrenciler yetiştirmeyeceğiz. Sınıfta öğretmen ders anlatırken, çocuklar cep telefonu yanındaysa açıp bakıyor ve \'O öyle değil\' diyor. Demek ki bilgi her yerde var. Önemli olan bilgiye ulaşmaktan ziyade doğru kullanmak\" dedi.





Mersin\'in Yenişehir ilçesinde yeni hizmete giren Uğur Okulları kampüsünde yapılan konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrenci ve veliler katıldı. Konferans öncesi Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları mini bir konser verdi.





\"SINAVIN AMACI ÖĞRENCİLERİN BİLDİKLERİNİ ÖLÇMEKTİR\"





Kurum olarak 150 bin öğrenciye eğitim verdiklerini söyleyen Yücel, dünyada eğitimdeki yeniliklerini yakından takip edip, Türkiye\'ye getirdiklerini belirtti. Sınavın amacının eleme olmadığını dile getiren Yücel, \"Sınav, öğrencinin neleri bilmediğini değil ne bildiğini ölçmelidir. Bu anlayış ve kültürle bireyi geliştirmek istiyoruz. Onun için de \'Kişiye Özgü Öğretim Modeli\' uyguluyoruz. Bugün dünyada \'fabrikasyon eğitime son\' diyorlar ama bu kolay bir iş değil. Kişiye Özgü Öğretim Modelimizi ona göre inşa ediyoruz. Şu anda İngiltere eğitim kurumlarını yeniliyor. Yeni eğitim yapısında binalarını değiştiriyorlar\" diye konuştu.





Artık hocanın sınıfa girip dersi anlattığı, müfredatı ezberlettiği bir eğitim sistem olmayacağını söyleyen Yücel, \"Biz bu yapıyı kurmaya çalışıyoruz. Ezberci öğrenciler yetiştirmeyeceğiz. Sınıfta öğretmen ders anlatırken, çocuklar cep telefonu yanındaysa açıp bakıyor ve \'O öyle değil\' diyor. Demek ki bilgi her yerde var. Önemli olan bilgiye ulaşmaktan ziyade doğru kullanmak\" dedi.





Anaokulundan itibaren kodlama öğretmeye başladıklarını ifade eden Yücel, \"Dünyaya baktığımızda sanal bir yaşam olduğunu görüyoruz. Sanal paralar ortaya çıktı, her şeyin sanalı var. Sadece üreten değil hem üretip hem takip eden nesiller yetiştirirsek ileri gidebiliriz. Hep örnek veriyorum; cebimizdeki akıllı telefonlarda bulunan Whatsapp uygulaması ile yazışıyoruz. 7 bin dolara kurulmuş bu uygulamanın şimdiki değeri 70 milyar dolar. ABD\'nin zengin firmalarına baktığımızda bu şirketlerin son 10 yılda kurulduğunu, çoğunun bugün dünyanın önde gelen firmaları haline geldiğini görüyoruz. Bunlar teknoloji üretmiş, yazılımla bu işlerin önüne geçmiş firmalar. Sağlık mühendisliğe, mühendislik sağlığa dönüşmüş durumda. Hepsi iç içe geçmiş. Ben de okulumda böyle bir eğitimi verebiliyorsam geleceğe hitap edebilirim\" diye konuştu.