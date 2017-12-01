(Görüntülü Haber) Enis Berberoğlu'nun duruşması sonrası açıklamalar

* Oya Berberoğlu, \"Özgürlük için, adalet için 45 gün değil 2 ay daha bekleyebilirim. İnşallah önümüzdeki duruşmada tahliye ve beraat olacağını düşünüyorum\" Haber: Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ / Kamera: Harun UYANIK İstanbul DHA MİT TIR\'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a verdiği iddia edilen tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun yargılandığı dava 16 Ocak\'a ertelendi. Eksikliklerin giderilmesine karar veren mahkeme, Enis Berberoğlu\'nun tutukluluk halinin de devamına oybirliğiyle karar verdi. Davanın ardından açıklama yapan Berberoğlu\'nun eşi Oya Berberoğlu da üzgün olduğunu, bugün tahliye beklediğini belirterek “Çok büyük umutlarla gelmiştim. Ama adalet yerini bulsun. Özgürlük için, adalet için 45 gün değil 2 ay daha bekleyebilirim. İnşallah önümüzdeki duruşmada tahliye ve beraat olacağını düşünüyorum\" dedi. BERBEROĞLU\'NUN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ Berberoğlu\'nun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nde yeniden yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi. İstanbul 2. Ceza Dairesi, kaldırılan bozma kararında dairelerince belirtilen hususlarında inceleme yapılmasını sağlayacak soruşturma ve kovuşturma dosyasının gönderilmeyişi karşısında henüz incelenememiş olması, mevcut delil durumu, atılı suçun vasfı gerekçeleriyle Berberoğlu\'nun tutukluluk halinin devamına oybirliyle karar verdi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma 16 Ocak saat 10.00\'a erteledi. DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMA Davanın ardından Bölge Adliye Mahkemesi\'nin önünde basın mensuplarına konuşan Enis Berberoğlu\'nun Avukatı Murat Ergün hukukçular olarak beklentilerinin bugün bir beraat kararı verilmesi olduğunu kaydetti. AVUKAT ERGÜN: ADALETE OLAN İNANCIMIZ TAM Avukat Ergün, “Enis Berberoğlu\'nun tutukluluğu bir tedbiri aşmış durumdadır. Ama yargılanıyor olması da artık anlamını yitirmiştir. O yüzden bizim beklentimiz tahliyeden ziyade beraatle birlikte tahliye edilmesiydi. Ama bizim hesaba katmadığımız bir şey varmış. O da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın mahkemenin kendisinden istediği belgeleri mahkemeye göndermemiş olması. Biz bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Çünkü mahkeme çok öncesinden basına da yansıdığı şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan bir takım evraklar istedi. Örneğin Aydınlık Gazetesi çalışanları için yazılan davanın iddianamesini istedi. Soruşturma akıbetini sordu. Şimdi bu tür eksikliklerin tamamlanmasıyla birlikte dosya karara aşamasına gelecek. Maalesef içerde öğrendik ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugüne kadar buna bir cevap vermemiş. Bunun sebebini herhalde farklı kıtalarda oldukları için uzamıştır diye düşünüyoruz. Avrupa\'dan Asya\'ya gelmesi uzamış evrakın. Eğer bugün bu dosya tam olsaydı eksiksiz olsaydı mahkeme hazır olsaydı biz eminiz ki adaletli ve hakkaniyetli karar verilecekti ve müvekkilimiz bugün cezaevinden tahliye olacaktı. Bunu sadece kendi kanaatime dayandırarak söylemiyorum. Mahkeme ara kararında da bu var. Mahkeme ara kararında da tutukluğun devam gerekçesi istenilen dosyaların henüz İstanbul Başsavcılığı\'nca gönderilmemiş olması diye açıkça yazmış. Dolayısıyla böyle bir idari hatanın sorumsuzluk örneği olabilecek bir hatanın bir milletvekilinin 45 gün daha ya da milletvekili olmasa bile herhangi bir insanı 45 gün ailesinden ve özgürlüğünden ayrı kalması sonucunu doğurduğunu bilmenizi isterim. Müvekkilimizle de görüştükten sonra bu ihmali gerçekleştirenlerle ilgili hukuki bir süreç olacak mı olmayacak mı onu da görüşürüz. Adalete olan inancımız tam\" ifadelerini kullandı. OYA BERBEROĞLU: ÖZGÜRLÜK, ADALET İÇİN 45 GÜN DEĞİL, 2 AY DAHA BEKLERİM Enis Berberoğlu\'nun eşi Oya Berberoğlu üzgün olduğunu bugün tahliye beklediğini belirterek “Çok büyük umutlarla gelmiştim. Özgürlük için, adalet için 45 gün değil 2 ay daha bekleyebilirim. İnşallah önümüzdeki duruşmada tahliye ve beraat olacağını düşünüyorum. Çok açıdan üzüldüm. Sadece kendi özelimiz için değil, demokrasi için, Türkiye için,dış itibarımız için çok açıdan üzgünüm\" diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, adaletin tecelli edeceğine yürekten inandıklarını kaydetti.