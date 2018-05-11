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(Görüntülü Haber) Engellilerin sorunlarını, yaşayarak öğrendiler

Mehmet ÇİL  DATÇA (Muğla), (DHA) Muğla'nın Datça ilçesinde, 'Benimle gezer misin Gönüllüm olur musun' projesi kapsamında engelli bireylerle bir gün boyunca çarşı ve pazar gibi sosyal hayatın içinde birlikte olan gönüllüler, onların sıkıntılarını yaşayara

11 Mayıs 2018 13:30


Mehmet ÇİL  DATÇA (Muğla), (DHA) Muğla\'nın Datça ilçesinde, \'Benimle gezer misin Gönüllüm olur musun\' projesi kapsamında engelli bireylerle bir gün boyunca çarşı ve pazar gibi sosyal hayatın içinde birlikte olan gönüllüler, onların sıkıntılarını yaşayarak öğrendi.


Datça Engelim Olmayın Derneği\'nin öncülüğünde, Datça Kent Konseyi Engelli Çalışma Grubu ve Datça Belediyesi\'nin işbirliğinde, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen \'Benimle gezer misin Gönüllüm olur musun\' projesi, bir hafta boyunca devam edecek. Etkinliğin ilk gününde zihinsel engelli 28 yaşındaki Fırat Ergüven\'e gönüllü olan 36 yaşındaki Hatice Top ve ortopedik engelli 53 yaşındaki Ömer Babacan\'ın gönüllüsü 42 yaşındaki Jasemin Sadıker, Datça\'yı gün boyu birlikte dolaşarak yaşanan zorluklara birebir tanık oldu. Ortopedik engelli Ömer Babacan, yaşamları boyunca hayatın her alanında birçok sorunla mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılan iyi niyetli çabaların, bilinçsiz insanlar yüzünden heba olduğunu belirten Babacan, Datça Belediyesi, engellilerin şehir içindeki ulaşımını kolaylaştırmak için bazı önlemler alıyor. Ancak engellilerin geçiş rampaları, motosikletler ve bazı otomobil sürücülerinin hatalı parkları nedeniyle geçit vermiyor. Bu işgaller nedeniyle hareket kabiliyetimiz adeta elimizden alınıyor. Sürücülerin bu konulara daha duyarlı olmalarını diliyoruz dedi. Hayatında ilk kez bir engelliyle bir günü birlikte geçirdiğini söyleyen Hatice Top, Doğrusunu söylemek gerekirse, birlikte geçirdiğimiz saatlerde pek çok sorunla yüz yüze geldik. Öncelikle daha önce benim de bu yaşananlardan haberim yoktu. Birlikte dolaşıp gezince sorunları yaşayarak gördüm. Dilerim bu proje, gönüllerin sesi olur dedi.

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